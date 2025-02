Insegnante aggredito. Una vicenda dove la privacy “salta”

Insegnante aggredito. Accesso consentito alla documentazione necessaria per il proseguo della sua denuncia. “Salta” la privacy

Insegnante aggredito. In sintesi la vicenda (fonte Ilsole24ore-scuola), non diversa da altre che purtroppo coinvolgono il personale scolastico. Un docente è oggetto di offese verbali da parte di uno studente. La situazione degenera ulteriormente con il lancio di uno zaino. L’insegnnate non si fa intimidire, sporgendo una denincia.

Ora è arcinoto che le querele debbano essere supportate da adeguata documentazione. Innanzitutto questa deve contenere testimonianze scritte e dirette, che accertino l’accaduto. Seguono quelle indirette che fanno riferimento a quello che ha prodotto l’evento (ad esempio referti medici) Nel caso specifico l’insegnante aveva richiesto copia delle annotazioni riportate sul registro elettronico e dei provvedimenti disciplinari. Il Tar dell’Abbruzzo (sentenza 75/2025) non ha ritenuto validi i motivi del rifiuto della scuola che richiedeva prevetivamente all’interessato informazioni sul trattamento e i destinatari (Fonte IlSole24ore-scuola). L’Istituto si è mosso correttamente all’ìinterno di quanto previsto dal GDPR 679/16 e del nuovo codice della privacy (D.M. 101/18), in attesa probabilmente di conoscere il comportamento da adottare da parte dei giudici ammnistrativi.

In conclusione il diritto alla tutela giudiziaria è superiore alla privacy.

