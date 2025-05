Intervento G. Valditara, Il suo manifesto ideologico e politico

Intervento G. Valditara. I contenuti esprimono il suo credo, dove si evidenzia la netta contrapposizione con la sinistra

Intervento di G. Valditara. Una persona appassionata e convinta

Intervento di G. Valditara. Al congresso federale della Lega ha espresso il suo credo politico e ideologico. Non poteva essere diversamente. Difficilmente si rimane oggettivi. Utile l’ascolto del suo intervento. Rispetto alle dichiarazioni scritte l’audio-video ha permesso di cogliere la passione e la convinzione senza se e senza ma sulle sue idee. Il filmato ci restitusce una persona che aderisce ai valori identitari della destra. Con questo non significa essere d’accordo, ma semplicemente evidenziare il tratto della persona.

I contenuti del suo intervento

Fatta questa premessa, passiamo ad una breve analisi del suo intervento.

Si evidenzia una significativa e continua contrapposizione con la sinistra. A parere del Ministro questa ha disastrato la scuola. Con il suo dicastero, invece si torna a una scuola seria, del merito, del rispetto delle regole… (4:05).

Al centro del suo progetto estrinsecato nelle Indicazioni nazionali si trova la persona , la quale non può essere asservita allo stato ((v. premessa testo e schema).

Inoltre rivaluta la memoria come deposito storico della identità (idea meglio definita dal minuto 14:26) attraverso lo studio serio della grammatica, sintassi, della storia e geografia… (apologia delle nuove indicazioni).

Questo in sintesi. Si lascia l’intero intervento all’ascolto personale.

