La filosofia di Papa Leone XIV. Favorisce la comprensione dei suoi futuri atti

La filosofia di Papa Leone XIV. Ognuno parte dallesue precomprensioni (Gadamer). L’analisi favorisce di comprendere i suoi futuri atti

La filosofia di Papa Leone XIV. Necessaria per capire i suoi futuri atti

La filosofia di Papa Leone XIV. Gli atti, le parole di una persona rimandano sempre a uno sfondo culturale, valoriale. Usando un’altra terminologia, ognuno esprime sempre una sua “metafisica”. Questa consente di unire, fatti, atteggiamenti e parole, dando loro senso e significato. Senza questo continuo richiamo, si rischia di rimanere nel frammentario, favorendo anche il condizionamento delle suggestioni personali e del diffuso e facile interpretazionismo che caratterizza la postmodernità.

L’attuale Pontefice è un agostiano. Il profilo favorisce l’individuazione della prospettiva di partenza. Agostino d’Ippona ha esaltato l’interiorità, riprendendo l’insegnamento socratico: “Conosci te stesso“, che la contemporaneità ha dimenticato a favore di un’esteriorità distraente il silenzio, la riflessione e la presa di coscienza della propria finitudine.Il fine socratico era la conoscenza della Verità, che doveva essere “partorita” attraverso la maieutica.

Per Agostino questo rientrare in se stessi era finalizzato a fare esperienza del Mistero che è dentro ogni persona. In altri termini il dialogo con se stessi e con gli altri espone l’uomo all’illuminazione della mente (teoria dell’illuminazione). “Non uscire da te, ritorna in te stesso; la verità abita all’interno dell’uomo” . Ne deriva la perfetta coincidenza tra fede e ragione, che assolutizzando il rapporto, esclude ogni distinguo.

In estrema sintesi questo è il pensiero di Agostino. Sorge la domanda: dopo Kant che ha generato la frattura tra la fede e la ragione, l’impostazione di natura platonica di Agostino è compresa dalla nostra contemporaneità? Dopo il tentativo non riuscito di Papa Benedetto XVI* (tesi agostiana) non si rischia di allargare la frattura tra la Chiesa e il mondo?

Il problema è anticipato da V. Mancuso (La Stampa 10 maggio). Il teologo riflette sull’omelia del Papa (9 maggio) che associa l’ateismo di fatto con l’opinione di chi considera Gesù Cristo come un leader carismatico o un superuomo. Vito Mancuso è persuaso che anche queste persone possano non essere atee. Medesima valutazione sull’assenza della fede che non porta automaticamente alla perdita di senso della vita.

Resta, comunque, l’astensione dal giudizio (epoché scettica), in quanto è presto per esprimere una valutazione senza condizionamenti.

Post Views: 109