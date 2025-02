La preferenza dell’intermediazione. Un esempio del mito della caverna 2.0

La preferenza dell’intermediazione. Il mito platonico della caverna applicato oggi

La preferenza dell’intermediazione. La scorciatoia disimpegnativa

La preferenza dell’intermediazione. La cifra della nostra contemporaneità caratterizzata dalla velocità, dove la lettura diretta della fonte, del libro in questione risulta esorbitante e poco praticabile. Si preferisce la sintesi interpretativa del commentatore, del giornalista, dimenticando che si rischia di cogliere o esaltare solo alcuni aspetti della questione messa in campo. Ovviamente in questa operazione di selezione si preferisce evidenziare solo alcuni aspetti che potenzialmente possono “piacere e colpire” (G. Lipovetsky 2017). In alcuni casi l’argomento è appesantito emotivamente in funzione di un’ottimizzazione delle visualizzazioni e delle condivisioni (fake news), seguendo il credo empirista di D. Hume “Siamo un fascio di sensazioni, emozioni”

Il tempo occorre ottimizzarlo, quindi il passaggio al testo originario (video o scritto) che uò essere presentato con un periodare difficile e complesso è evitato

Il mito della caverna 2.0

Il pensiero filosofico occidentale ha sempre dovuto fare i conti con il mito della caverna (Platone). Questo presenta un gruppo di persone in catene costretto a guardare solo le ombre proiettate sulla parete che ha di fronte. Le persone Sono convinte che questa sia la realtà, ignorando la fallacia della loro natura, finchè uno di loro non si libera ed esce dalla caverna, sperimentando la verità.

Oggi questo mito risulta molto attuale. L’intermediazione produce ombre, che non corrispondono mai alla realtà. Chi non riesce a liberarsi è convinto che questa sia la verità. In altri termini l’interpretazionismo ci convince che le ombre proiettate dagli opinionisti, commentatori… corrisponda al vero. In realtà sono solo le ombre prodotte da altri e che alterano la realtà. L’uscita dalla caverna è impegnativa (lettura diretta delel fonti) perché costringe le persone a sperimentare l’accecamento della luce (la fatica di comprendere), ma una volta superato questo primo momento si vive a contatto con il vero.

Lo schermo e il rischio dell’intermediazione

La contemporaneità è caratterizzata dall’iperesposizione allo schermo (antropologia degli schermi 2024) che diviene il tramite della conoscenza. In questo contesto la realtà spesso diventa intermediazione, costituita dalla personalizzazione dell’autore. Si legge: “Nell’era digitale, siamo spesso seduti nella nostra caverna, ipnotizzati dagli schermi di computer e smartphone. Come le ombre sulla parete della caverna, le immagini che vediamo sui social media, le informazioni filtrate dagli algoritmi e le rappresentazioni virtuali sembrano essere la nostra realtà. Ma cosa c’è oltre le ombre? Quante delle nostre percezioni sono filtrate e mediate da meccanismi invisibili che non comprendiamo del tutto? La metafora della caverna oggi assume una dimensione ancora più profonda, suggerendo che la nostra “verità” può essere tanto una costruzione tecnologica quanto culturale” Da qui il compito di rendere le persone critiche e libere, educandole al confronto con le fonti. Al tempo stesso rendendole “più consapevoli di come vengono costruite le informazioni è fondamentale per non rimanere prigionieri di una realtà manipolata. Capire il funzionamento degli algoritmi, riconoscere le fake news, comprendere i meccanismi psicologici che ci tengono incollati agli schermi sono passi cruciali per emergere dalla nostra caverna moderna. Solo con una maggiore consapevolezza possiamo diventare protagonisti della nostra esperienza digitale e non semplici spettatori”.

