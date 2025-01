“La scuola che vorrei”. La percezione e le aspettative della Generazione Z

“La scuola che vorrei”. Interessante indagine di che ha interrogato la Generazione Z. Non solo sull’oggi , ma anche sul domani

“La scuola che vorrei”. Parla la Generazione Z

“La scuola ch vorrei”. Interessante indagine di Webboh lab (primo Ossevatorio permanente sulla Generazione Z). Le sue caratteristiche sono la campionatura (38.000 studentesse e studenti di scuole elementari, medie e superiori) la metodologia di ricerca basata sulla psicografia che consta di interviste ai nostri giovani, che sono finalizzate alla definizione (misurazione quantitativa) degli atteggiamenti, valori, motivazioni, tratti della personalità, stili di vita, esperienze, emozioni, percezioni, abitudini, aspettative e ogni altro elemento che influenza il comportamento e aiuta a comprendere i “ perché” delle scelte”. A questo occorre aggiungere che sono esplicitate le operazioni: le già citate interviste, analisi dell’immagine di scuola perfetta…

Da qui l’interesse per i risultati che coinvolgono il presente (la scuola oggi) e il futuro (l’istituzione desiderabile e ricercata in prospettiva). Soprattutto apre a un’immagine della Generazione Z fatta di speranze, ma soprattutto di una imprevista consapevolezza sulla centralità della scuola come agenzia inclusiva e connessa alla realtà sempre più virtuale.

Il presente

“L’ 80% pensa che la scuola non insegni le cose utili alla vita;

pensa che alla vita; il 75,5% pensa che lo zaino sia troppo pesante ;

pensa che lo sia ; il 68,8% prova ansia ad andare a scuola ;

prova ; il 67,4% pensa che la scuola non si preoccupi della salute mentale degli alunni ;

pensa che la scuola non si preoccupi della ; il 66,8% passa giorni interi a studiare ;

passa ; il 67,5% è abbastanza o molto contento del livello di insegnamento che riceve ;

è abbastanza o molto ; per il 48,8% i professori non sono abbastanza comprensivi , e non si preoccupano a sufficienza che un argomento venga compreso;

, e non si preoccupano a sufficienza che un argomento venga compreso; Il 48.6% dei ragazzi ha trovato situazioni di degrado a scuola. Infatti, molti di loro non si fidano della solidità delle strutture, ben il 50% dei ragazzi pensa possibile il rischio di crollo della struttura

la scuola dovrebbe essere

inclusiva e rispettosa dove tutti hanno le stesse possibilità di imparare ( 8,9/10 );

dove tutti hanno le stesse possibilità di imparare ( ); avere degli spazi che siano belli e accoglienti , aiutando chi ha problemi o difficoltà ( 8,8/10 );

, aiutando chi ha problemi o difficoltà ( ); più connessa alla realtà , con insegnamenti utili per la vita quotidiana ( 8,7/10 );

, con insegnamenti utili per la vita quotidiana ( ); orientata all’innovazione , con uso di tecnologie che rendano le lezioni interattive e coinvolgenti ( 8,5/10 );

, con uso di tecnologie che rendano le lezioni interattive e coinvolgenti ( ); un luogo dove gli studenti possano dire la loro opinione, si possa lavorare insieme in gruppo e si facciano attività creative e divertenti. (8,5/10)”.

Post Views: 245