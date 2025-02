La Stampa-Lo Specchio e la scuola. Il “ritorno al via” dell’insegnamento

La Stampa-Lo Specchio e la scuola. Lo sviluppo storico dell’insegnamento conl’attuale “ritorno al via”

La Stampa-Lo Specchio. La sua versione online destinata solo agli abbonati dedica un articolo all’insegnamento. Interessante l’exsursus storico. Il giornalista Mario Fillioley parte dalla seguente premessa: l’insegnante della scuola pubblica è una figura inventata per cercare di ridurre l’analfabettismo strumentale (leggere, scrivere e far di conto) della popolazione. Il suo corollario è l’aula, ambiente ideale per la massima efficacia all’insegnamento. Indirettamente proseguiva con i compiti a casa. Il benessere favorisce il fenomeno delle ripetizioni. Il giornalista evidenzia sinteticamente le criticità di questo modello.

Ad un certo punto all’insegnamento dei fondamentali si aggiungono molte altre attività. Si legge:”L’insegnamento pubblico, per essere efficace, dovrebbe fare molte più cose di quelle che faceva prima, per esempio sopperire a tutte quelle esigenze educative, non solo didattiche, che le famiglie non sono più in grado di fornire, perché entrambi i genitori lavorano molto e stanno molto fuori di casa“.

E arriviamo ad oggi. L’avvento dell’IA sembra rendere inutili i compiti a casa. Conclude M. Fillioley che le prove Invansi certificano il ritorno al via.

Articolo presentato sinteticamente. Dimentica il team docente e quindi la relazione che lo caratterizza. Utile la sua lettura per comprendere da una originale prospettiva l’evoluzione storica dell’insegnamento

