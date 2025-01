Le nuove Indicazioni Nazionali. L’attenzione sugli aspetti formativi del latino

Le nuove indicazioni Nazionali. La divisione ideologica sulla stampa. L’interesse per gli aspetti formativi (lingua latina)

Le nuove Indicazioni Nazionali. I contenuti annunciati e il dibattito ideologico

Le nuove Indicazioni Nazionali. Ieri erano espressi con una terminolgia maggiormente prescrittiva (programmi). Oggi, invece, grazie all’autonomia riconosciuta alle singole istituzioni scolastiche (Legge 53/07 e D.P.R. 275/99) esistono spazi progettuali locali, ma che comunque devono tener presente del quadro nazionale (Indicazioni)

Il Ministro Valditara ha annunciato l’aggiornamento delle Indicazioni Nazionali. Al momento non abbiamo un documento (lo rileva l’ex Ministro Bianchi), ma solo una dichiarazione rikasciata a Il Giornale e ripresa da altre testate giornalistiche o di settore. Si legge su tecnicadellascuola.it : “Abbiamo disegnato il cammino di bambini ed adolescenti dai 3 ai 14 anni, insomma il percorso dall’infanzia alle medie. Ma stiamo lavorando anche per le superiori. E introduciamo molte innovazioni. Cominciando dall’Italiano. Ma non solo: verrà reintrodotta la possibilità di inserire il latino nel curricolo a partire dalla seconda media, verrà abolita la geostoria nelle superiori e ridata centralità alla narrazione di quel che è accaduto nella nostra penisola dai tempi antichi fino ad oggi. E poi, fra le tante novità, sin dalla prima elementare avvicineremo i bambini alla musica, alla sua comprensione, alla civiltà musicale. ” Il Ministro comunque indica anche le coordinate culturali che coerentemente con la metafisica (prospettiva) della destra portano alla valorizzazione della tradizione.

Immediatamente si sono formati due schieramenti ideologici, ovviamente contrapposti. Quotidiani come Libero, il Giornale hanno applaudito l’azione del Governo. Il primo ha messo in risalto come il ritorno allo studio approfondito dell’italiano, al ritono del latino… siano la soluzione per una scuola che vuole essere formativa e aperta al futuro. Maggiormente attento agli aspetti ideologici è P. Macry (Il Riformista 17 gennaio)) che mette in evidenza il ritorno al conservatorismo come risposta al contesto post moderno, costituito dalla pervasività del tecnologico. Dal lato opposto quotidiani come La Repubblica hanno messo in risalto gli aspetti nostalgici (A. Cuzzocrea 16 gennaio)

La nostra attenzione agli aspetti formativi

Sinceramente la contrapposzione ideologica ci interessa poco. La nostra riflessione si focalizza sugli aspetti formativi soprattutto con il ritorno del latino (senza per0 dimenticare i vantaggi nello studio della grammatica, nella ricentratura della memoria…). A parte la mancanza di coraggio nel renderlo obbligatorio alla scuola secondaria di primo grado, i vantaggi del ripescaggio sono evidenti. Facendo riferimento anche al greco, evidenziavo in un articolo “I contributi del greco e del latino (espulso dal curricolo della scuola media nel 1977) sono indubbi sul versante della logica. Sono i migliori antidoti contro il linguaggio superficiale, pressapochista e inconcludente della nostra contemporaneità, sempre più identificato con la chiacchiera (talk-show) e le opinioni, che spesso sono mosse dal fascio delle sensazioni (D. Hume) e finalizzate unicamente a piacere e colpire.( G. Lipovetsky 2017).

La soluzione è facilmente percorribile, abbandonando la contrapposizione binaria dell’utile/inutile, individuando percorsi formativi che facciano coesistere le due prospettive della classicità e della contemporaneità. Quest’ultima può essere letta e interpretata criticamente attraverso i canoni della comprensione dell’oltre e della logica stringente. Inoltre, <<imparare il greco e il latino è un esercizio di disciplina mentale. La complessità delle loro grammatiche, la costruzione articolata delle frasi e il processo di traduzione stimolano il ragionamento critico e la capacità di risolvere problemi complessi. Queste competenze, è chiaro, non sono solo utili a chi si dedica alle discipline umanistiche, in quanto la logica rigorosa richiesta da queste lingue diventa una base solida anche a chi si muove nel campo delle scienze e delle tecnologie>>”.

