L’ex Ministro Francesco Profumo e l’educazione. Interessante la sua proposta, ma…

L’ex Ministro Profumo e l’educazione. L’intervento su La Stampa

L’ex Ministro Francesco Profumo e l’educazione. E’ intervenuto su La Stampa (5 febbraio)”Se l’educazione non è più un diritto“: Il contributo è diviso in due parti: l’analisi della situazione e la proposta. La prima è caratterizzata da temi ben noti come l’importanza dell’ educazione/formazione per la crescita individuale e sociale dei nostri ragazzi. Purtroppo la realtà rema contro questa idea, ricordando che “l’Italia destina all’istruzione solo il 4, 1% del proprio Prodotto Interno Lordo (PIL), una percentuale inferiore

alla media europea del 4, 7%. Paesi come la Svezia e il Belgio investono oltre il 6% del loro PIL in educazione, dimostrando un impegno più deciso verso le future generazioni“.

La parte conclusiva è dedicata a una proposta. ” Kofi Annan, da Segretario Generale dell’Onu, propose che il 5% degli investimenti destinati alla difesa fosse invece riservato all’educazione. È una prospettiva che merita attenzione: se anche solo una frazione delle risorse impiegate nella sicurezza mili- tare fosse dedicata alla scuola, si potrebbero realizzare investimenti strutturali in grado di cambiare il destino di intere generazioni”.

Interessante la proposta, ma discontinua

La proposta risulta interessante e anche fattibile. Purtroppo sarà dimenticata perché l’attuale Governo (come quelli precedenti con qualche eccezione) non ha mai ritenuto riformulare le priorità. La Scuola e la Sanita sono storicamente conisiderate le Cenerentole del servizio pubblico. Inoltre la proposta pecca di poca coerenza con l’azione governativa di Francesco Profumo caratterizzata da un certo continuisno con le riforme Gelmini (2008-11) sostanziate con la legge 133/08 e il D.P.R. 81/09 /(classi pollaio) e taglio del personale docente di 87.000 docenti che portarono a un risparmio di 8 miliardi di €. Non poteva agire diversamente considerato lo scarso peso politico dell’istruzione. Scrive, tuttavia O. Niceforo che il programma del Ministro Profumo “fu quello di una sostanziale continuità con l’azione sviluppata negli anni precedenti da Mariastella Gelmini, anche se con una particolare enfasi posta sull’importanza strategica di scuola università e ricerca… Profumo mise subito le cose in chiaro: se discontinuità poteva esserci, come chiedevano i sindacati e alcuni autorevoli esponenti della ex opposizione di sinistra, essa non avrebbe riguardato la quantità delle risorse finanziarie, ma la qualità della spesa di competenza del Miur“(Da Gelmini a Fedeli. Scuola e politica dal 2011 al 2017 UniversItalia 2018)

