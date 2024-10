Linguaggio ed empatia. Le “paroline” che aiutano

Linguaggio ed empatia. Le parole non svelano solo un mondo, Favoriscono anche l’empatia

Linguaggio ed empatia. Piu volte ho parlato del linguaggio, quello del nostro corpo (l’in sé) rivela il nostro essere. Riferito alla parola favorisce la comprensione del nostro mondo. Non è, tuttavia uno svelamento completo, in quanto resta inaccessibile e che rimanda al mistero dell’uomo, declinato nell’intraducibile con le parole. Quindi lo svelamento è accompagnato da ritrazione o dal velamento.L’esser-ci (l’uomo) testimonia la capacità di riflessione, ma anche quella di autoriflessione. In altri termini con la domanda “Chi è l’uomo, che sono io?” egli dimostra di cogliere se stesso come oggetto di indagine, ma anche come autoriflessione (la seconda parte), intraprendendo un percorso che lo porta a cogliere i limiti del linguaggio. M. Heidegger, infatti aveva abbandonato la conclusione del suo lavoro Essere e tempo (1927) in quanto le parole i discorsi finora utilizzato si rivelavano incapaci di rappresentare l’Essere, da non confondere con l’ente (oggetto).

La parola è sempre di natura sociale. Si rivolge sempre verso l’altro. Da qui l’importanza che il suo uso sia quasi sempre formativo, coinvolgendo anche l’intimo dell’interlocutore. Il suo fine quindi si arricchisce, favorendo l’empatia, il feeling, l’incontro e lo specchiarsi di due o più mondi umani. A tal proposito ci sono delle paroline-chiavi in grado di aprire mondi diversi, favorendo il loro riconoscersi reciproco. Alcuni esempi che purtroppo sono sempre meno utilizzati, evidenziando una grave chiusura verso l’altro, sostituita dall’io ipertrofico: grazie, per piacere, mi spiace, ho sbagliato…

