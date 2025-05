Loredana Perla e la nuova intervista. Presto la versione finale del documento

Loredana Perla e la nuova intervista. Su”ItaliaOggi” annuncia che la conclusione è vicina

Loredana Perla e la nuova intervista. Su “ItaliaOggi” (29 aprile) la coordinatrice della commissione ministeriale, che sta lavorando per le nuove Indicazioni, è intervenuta nuovamente. Il movimentismo di Loredana Perla è giustificato al fine di allentare l’accerchiamento sul documento.

Fatta questa premessa, più volte ripetuta in questi giorni, cosa è possibile leggere nell’intervista? Il titolo e il sottotitolo (in grassetto le parti che ci interessano) “Indicazioni nazionali in arrivo. La proposta finale sui programmi conterrà alcune novità” evidenziano il carattere di bozza del documento che a breve assumerà le caratteristiche di documento concluso. Lo dichiara la stessa Loredana Perla, rivelando che la commissione sta già lavorando sulle osservazioni ricevute da associazioni e singoli insegnanti. La coordinatrice definisce alcuni interventi “molto puntuali, mirate su brani o concetti della bozza“.

E’ confermata la chiusura verso alcune prese di posizione assimilate a un mondo (scenario) ormai superato e definito “piccolo mondo antico“, dimostrando che non sarà facile sanare la frattura.

L’intervista, ovviamente è molto più articolata.

