Loredana Perla e la nuova intervista. Un aiuto per una valutazione più oggettiva

Loredana Perla e e la nuova intervista. Immersi in una bolla virtuale di netta contrapposizione. L’intervento serve per una valutazione oggettiva, dopo aver letto direttamente le nuove indicazioni

Loredana Perla e la nuova intervista. Dopo l’intervento su fanpage.it e la riflessione su questo blog, la coordinatrice replica anche su Il foglio (23 aprile). La pubblicizzazione dell’ altro pensiero è dovuta alla scelta di porre il lettore davanti a tutta la realtà che ruota intorno alle nuove Indicazioni. Questo non significa, adesione alla prospettiva ideologica delle Indicazioni, ma offrire la possibilità di pensare con la propria testa (Kant definisce tale stato come uscita dalla minorità).

La situazione attuale è la seguente: chi intende informarsi deve consultare siti, blog e leggere post contro. Questo non aiuta ad esprimere una valutazione equidistante. Come scritto l’altro giorno siamo di fronte al fenomeno dello sciame mediatico, step iniziale per creare le bolle o tribù virtuali. In essi domina il pensiero unico (salvo rari casi), caratterizzato da una contrapposzione netta alle scelte presenti nel documento.

Il principio Costituzionale della persona

Quest’ampia premessa giustifica la pubblicazione della seconda intervista ( il foglio 23 aprile, “I principi pedagogici di Valditara per la scuola. Parla Loredana Perla”) che invito a consultare direttamente (accedo personalmente con abbonamento mensile). Rispetto a quella dell’altro giorno si mette in evidenza la centralità del concetto di persona, che assurge a principio costituzionale. Conferma quanto scritto a inizio premessa (testo con parole chiave seguito da schema delle parole-chiave).”La Costituzione mette al centro la persona e concepisce lo Stato per l’uomo e non l’uomo per lo Stato come opportunamente sottolineava il costituente Giorgio La Pira. Così la scuola, che è scuola costituzionale, pone le persone degli allievi1 al centro delle sue azioni e ne promuove i talenti attraverso la formazione integrale e armonica di tutte le dimensioni: cognitive, affettive, relazionali, corporee, estetiche, etiche, spirituali“.

L’intervista su “Il foglio è ovviamente più articolata

Una breve riflessione. Loredana Perla tira l’acqua al proprio mulino, dimenticando le altre due fonti di ispirazione: marxista (art. 1 e 3 costituzione) e liberale ( riconoscimento dei diritti della persona art. 2 e seguenti).