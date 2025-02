Loredana Perla. Le sue (necessarie) puntualizzazioni

Loredana Perla. La sua lettera di chiarimento all’intervista. Il commento del gionalista Antonello Caporale, lascia intendere…

Loredana Perla. Le sue putualizzazioni

Loredana Perla. Coordinatore della commissione per la revisione delle nuove Indicazioni nazionali. Su questo blog l’altro giorno sono stati evidenziati alcuni passaggi della sua intervista rilasciata a Ilfattoquotidiano. Si è analizzata la sua metafisica (prospettiva), in quanto ognuno esprime sempre il suo orizzonte culturale, anche con un semplice periodo.

L’intervista ha esplicitato una propsettiva molto vicina al sentire della destra. Alcuni passaggi sono andati oltre alcuni luoghi comuni del conservatorismo italiano. Un esempio: “bisogna far capire nelle aule che bisogna far valere la coercizione: c’é l’obbligo di imparare” .

Dichiarazione poco chiara nella sua applicazione concreta. Da qui l’esigenza della professoressa di chiarire il suo pensiero, attraverso una replica al quotidiano (19 febbraio). In sostanza Loredana Perla evidenzia la complessità del processo di apprendimento che deve basarsi sulla fiducia e accoglienza dello studente da parte del docente e con u approccio coercitivo.

Ovviamente la coordinatrice scrive altro. Sorprende la controreplica del giornalista (Antonello Caporale) che sinteticamente scrive “Succede – che rileggendolo- non si condivida il proprio pensiero”

Fin qui i fatti. Difficilmente si arriverà a una certezza sulla vicenda. Dispiace.

