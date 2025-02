M. Gramellini e Sanremo. ” Tutta l’Italia” e un mosaico di bolle. Compresa la scuola

M. Gramellini e Sanremo. Nel suo caffe quotidiano una sintesi della frammentazione identitaria. Riguarda, purtroppo anche la scuola

M. Gramellini e Sanremo. Nel suo “Caffé” quotidiano (“Tutta l’Italia” Il Corriere della Sera 15 febbraio) offre una sintesi efficace del nostro essere italiani. Constata che ormai solo la rassegna canora riesca ad appassionare moltissimi italiani. In altri termini solo una settimana su cinquantadue gli italani si svegliano dalla loro condizione settaria, caratterizzata da micromondi separati che impedisce loro di riconoscersi con un’idemtità condivisa. Se corretta la lettura di M. Gramellini (le generalizzazioni sono smepre da evitare), è possibile affermare che la nuova identità degli italiani (non di una parte) sia Sanremo. Il giornalista constata che terminato il Festival della canzone italiana gli italiani tornano a separarsi, rientrando nelle loro bolle d’interesse particolari che amplilificano la condizione di solitudine alimento per l’angoscia.

Questa dissoluzione identitaria riguarda la politica, il calcio, una trasmissione televisiva. Da questo elenco ovviamente non può essere esente la cultura “E i film? E, scusate la bestemmia, i libri? Le rare volte in cui ancora mi capita di trovare qualcuno che ha visto e letto quel che ho visto e letto io, scatta una solidarietà immediata, da congiurati“.

Anche la scuola ne è coinvolta

Purtroppo anche la scuola sta vivendo questa condizione di bolla. Occorre constatare che purtroppo le tematiche maggiormente visualizzate e quindi ricercate dagli utenti siano questioni di diritti sindacali, di procedure concorsuali, di mobilità, le punizioni le bocciature… Tutti argomenti che toccano il personale scolastico, lasciando spesso agli interessati scelte difficili, complesse e anche conseguenze dolorose. Indubbiamente, però sono temi che non rescono a uscire dalla bolla d’interesse (M. Gramellini), impedendo al sistema scolastico di divenire una parte significativa dell’interesse nazionale. La soluzione non è semplice. Anche la proposizione di un tema forte come il fine dell’istruzione (educare prima di tutto) cadrebbe nell’indifferenza collettiva, prodotta dalla perdita d’identità nazionale, divenuta liquida e quindi soggetta alla veloce ricomposizione in tante microrealtà dove regna il particulare (Guicciardini) conflittuale e dis-identitario.

