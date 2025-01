Massimo Cacciari e la libertà. Una riflessione per un impegno che coinvolge la scuola

Massimo Cacciari e la libertà. Su “La Stampa” una riflessione filosofica che porta all’impegno

Massimo Cacciari e la libertà. Una riflessione su “La Stampa”

Massimo Cacciari e la libertà. Siamo immersi in una comunicazione “superficiale”. L’aggettivo rimanda alla condizione della nostra contemporaneità, dove è assente la competenza filosofica del “distinguere per unire”. Al suo posto è dominante il pensiero immediato, banale (indistinto) finalizzato a “Piacere e colpire” (G. Lipovetsky 2017). Spesso è costruito per convincere, bypassando ogni passaggio critico. La sua forza risiede nella presunta autorità del dichiarante. Ovviamente in questo contesto il ragionamento e il pensiero profondo sono banditi o quanto meno marginalizzati.

Fortunatamente la situazione offre anche isole di riflessione dove frequentemente il pensiero profondo è vetrinizzato. E’ il caso, non è però l’unico, del quotidiano “La Stampa!. Questa mattina propone uno speciale di quattro pagine sulla libertà.

Interessanti gli interventi. Tra questi possiamo leggere il contributo di Massimo Cacciari ” Eppure è una parola fraintesa e vilipesa, solo la scuola può ricostruirne il senso”

Il filosofo esordisce scrivendo che siamo tutti in catene. Da qui l’idea che la libertà è un processo. Il compito non è semplice, in quanto il percorso è abitato e colonizzato dal pensiero unico del liberiscmo e dai dai diversi persuasori occulti. Massimo Cacciari evidenzia il profilo post moderno dell’istituzione scolastica asservita alle logiche del mercato. Il Filosofo conclude scrivendo “E soltanto una scuola liberata da “pensieri unici” e ideologie produttivistiche può aspirare a

essere il centro di una educazione alla libertà come compito. Nessuna famiglia, nessun organismo tradizionale potranno mai garantire la formazione nel giovane di un pensiero autonomo e critico. Soltanto la scuola può insegnare il compito della libertà”.

L’impegno è titanico, quasi impossibile che porta a disperare. Nell’avverbio (quasi), però esiste uno spazio progettuale che consente il movimento verso l’oltre.

Post Views: 342