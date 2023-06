Maturità 2023, il ministro propone un colloquio. Perplessità

Maturità 2023. G. Valditara la declassa soprattutto a un colloquio sul futuro. Pessimo segnale!

Maturità 2023, G. Valditara la chiacchierata all’orale

Maturità 2023. Il Ministro G. Valditara ha spesso dichiarato di voler riportare la scuola al centro del dibattito. A fondamento di questo profilo di scuola troviamo l’espressione serietà. Purtroppo non sembra che il significato del termine possa essere applicato all’esame di maturità. Ha infatti dichiarato: ” La prova orale di maturità sarà solo un colloquio su quanto si è assorbito durante l’anno e sulle scelte future. Niente più domande su italiano, matematica preparazione disciplinare. Quindi gli studenti che si stanno preparando in modo stressante all’esame, stiano tranquilli”

Non condivido la dichiarazione rassicurante del Ministro. Troppo, eccessivamente rassicurante! La serietà di un esame richiede una giusta dose di stress, di impegno e studio. Diversamente diventa altro, rischiando dui essere interpretata come una chiacchierata al bar. Il Ministro Valditara dimentica che gli esami universitari non ripeteranno questo format. Per non parlare della vita con la sua complessità.

Da sempre P. Crepet ha criticato il profilo facilitante di questo momento conclusivo del percorso scolastico. Lo ha fatto anche oggi, rilasciando una lunga intervista al quotidiano Il Riformista. Ha detto: Io vorrei

dei giovani che dicono che è rivoluzionario impegnarsi nello studio…dicendo ai maturandi che basta poco per passare un esame ha messo una mina sul loro percorso formativo” Il ragazzo prosegue P. Crepet” Vada alla maturità e dica: <<Vi ringrazio per quell’idea di fare una chiacchierata sul futuro ma io preferisco parlarvi di Italo Calvino. L’ho letto e mi è piaciuto, vi spiego perché>>”