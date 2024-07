Maturità 2024 con i genitori e fiori. Polemica estiva

Maturità 2024 con i genitori e i fiori. Una polemica estiva. Inutile. Comunque ogni situzione è diversa. Qiindi difficile pontificare.

Maturità 2024 con i genitori e i fiori.

Maturità 2024 con i genitori e i fiori. E’ polemica. Considerando la stagione estiva caratterizzata da sempre dalla chiusura delle scuole e dal conseguente affievolirsi dei problemi, la querelle è giustificata. Del resto occorre riempire gli spazi dei giornali e mantenere un certo attenzionamento sui siti web o social.

Tornando alla vicenda si registra la presenza di molti genitori che accompagnano i propri figli all’esame. All’uscita quest’ultimi ricevono dai loro parenti un mazzo di fiori.

Ovviamente questo nuovo profilo ibrido (presenza dei genitori) della maturità 2024 ha immediatamente prodotto due fazioni. La prima indignata evidenzia questa presenza non necessaria dei genitori all’esame. La seconda, invece plaude, esprimendo compiacimento per questa vicinanza.

Polemica inutile

Sinceramente trovo inutile questa polemica e anche qualche lettura psicologica che giustifica questa presenza dei genitori come una prova della loro adeguatezza (M. Lancini). Ogni lettura esterna e generale rischia di non cogliere la particolarità di un rapporto educativo tra l’adulto e il proprio figlio.

Pertanto è condivibile quanto ha scritto questa mattina M. Gramellini (Il Corriere della Sera): “La scelta, qualunque essa sia, non può che spettare ai protagonisti dell’esame, i figli. Senza il loro consenso, dunque, è meglio restare a casa. Collegati con gli altri genitori sulla chat Maturansia”

