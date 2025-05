Megaponte di Pasqua e oltre. Le proteste dei genitori distratti

Megaponte di Pasqua e oltre. I genitori (molti, tanti, pochi?) protestano. Dimenticano però la loro presenza nel Consiglio d’Istituto

Megaponte di Pasqua e oltre. Le proteste

Megaponte di Pasqua e oltre. Inevitabili le proteste dei genitori. La motivazione è chiara: difficoltà organizzative, legate anche al loro profilo lavorativo. Sulla pagina Facebook del quotidiano La Repubblica è proposto un post sintetico di un articolo. Si legge ” Le vacanze di Pasqua più lunghe di sempre. Per molti, ma non per tutti. Dieci giorni di stop alle lezioni, ma solo negli istituti scolastici che hanno fatto suonare la prima campanella con un po’ di anticipo. Giorni di disagi per le famiglie con genitori che lavorano e bambini che restano a casa. La Pasqua a ridosso del 25 aprile ha fatto sì che gran parte delle scuole di Napoli e della regione sarà chiusa dal 17 al 27 aprile. Si tornerà in classe il giorno 28 per poi di nuovo chiudere i libri dal 1 maggio, la festa del Lavoro, al 4 maggio. Le proteste sono destinate, però, a cadere nel vuoto: i calendari sono stati ormai approvati. Anche dai genitori che rappresentano una parte importante dei consigli d’istituto. E contro di loro si scagliano le famiglie che vanno in affanno“.

La distrazione di questi genitori

La sinteticità del post mette in secondo piano il disagio dei genitori. La polemica è facilmente liquidabile, evidenziando che la decisione di allungare le vacanze di Pasqua fino a dopo il primo maggio è affidata ai Consigli d’istituto. Il parlamentino delle scuole ha diverse componenti. Una di queste rappresenta i genitori. Pertanto la decisione di adattamento del calendario scolastico non può essere imputabile al personale scolastico. Esprime una volontà corale!

Una volta deciso il calendario per l’anno successivo (solitamente tra giugno e luglio), il Consiglio d’Istituto informa i genitori, in modo tale da permettere di attuare la migliore organizzazione familiare possibile. Quindi la decisione è un fulmine a cielo sereno! Stranamente nessuna protesta sull’anticipo di inizio anno è riportata dai massmedia. Cambia la situazione a valle!

