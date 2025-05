Nuove indicazioni e storia. Un intervento dove prevale la riflessione

Nuove Indicazioni e storia. Su Facebook una riflessione di I. Fiorin. Purtroppo riporta poco il documento

Nuove indicazioni e storia. La riflessione di I. Fiorin

Nuove Indicazioni e storia. Il documento ha generato tanti commenti e riflessioni. Riporto quanto pubblicato da I. Fiorin sulla sua pagina Facebook. Non si omette nulla.

“UNA BRUTTA STORIA. Nella ‘nuove’ Indicazioni nazionali, la storia, intesa come disciplina, è proprio brutta. Per tre ragioni: scientifica, didattica, pedagogica.SCIENTIFICA: Così come viene proposto l’insegnamento della storia, la disciplina viene trasformata da sapere scientifico a sapere ideologico, dimenticando che «L’obiettivo che oggi si pone alla ricerca storica e all’insegnamento della storia non è […] quello di fornire materiali e documenti per l’educazione del buon governante, del devoto fedele di una religione, dell’ardente patriota o del convinto militante politico, scopi, tutti questi, legati a una concezione finalistica e teleologica della storia, che deve assolutamente dimostrare qualcosa». (F. Salimbeni)

DIDATTICA. Si ritorna ai tempi di G. Gentile, certamente rimpianti dagli estensori del testo, secondo il quale se l’insegnante ‘sa’ (cioè possiede approfonditamente il sapere disciplinare), sa anche insegnare. L’idea che esistano discipline scientifiche che indagano sull’apprendimento e le modalità di favorirlo; le conoscenze che si sono accumulate da Dewey a Freinet, da Montessori a Bruner, da Piaget a Vygotskij, a Gardner; le attuali ricerche sul funzionamento della mente, tutto questo sembra non aver alcuna rilevanza. Tutta la didattica si riassume nell’insegnante che parla e negli alunni che ascoltano. Leggiamo:“Non abbia timore l’insegnante di ricorrere nella sua esposizione al coinvolgimento anche emotivo e sentimentale dei giovani allievi, facendo uso di episodi particolari anche aneddotici, che fanno ancora parte della cultura del nostro paese (per la storia romana, ad esempio, il sacrificio di Muzio Scevola o l’apologo di Menenio Agrippa). Così come non escluda la possibilità di animare la sua lezione invitando gli alunni a comporre testi letterari propri o a sceneggiare un particolare avvenimento storico che sarà poi rappresentato dalla classe

PEDAGOGICA: Non si dovrebbe usare la storia (né alcuna altra disciplina) per inculcare valori, ma per insegnare a pensare in termini critici e rigorosi, fornendo la consapevolezza dei limiti delle proprie stesse teorie o conoscenze, in un percorso instancabile alla ricerca della maggior approssimazione possibile a quella verità che va sempre molto oltre le nostre limitate visioni. Il fare memoria, così importante e necessario, non può diventare ricostruire il passato in funzione dei desideri del nostro presente, cacciando sotto il tappeto dell’oblio ciò di cui non potremmo dirci fieri, ma aiuta a riflettere anche sugli errori e le tragedie, che pure ci appartengono, perché non ritornino, sebbene sotto altre forme.

Qui si vuole “istruire educando”, ciò rendere la storia una disciplina pedagogica. Servirsene per costruire l’identità italiana e il primato dell’Occidente. Si dovrebbe, al contrario: “educare istruendo”. Insegnando la storia nel rispetto della sua natura di sapere scientifico, e quindi introducendo al metodo scientifico che la caratterizza (documentazione accurata, comparazione delle fonti, argomentazione delle proprie tesi, capacità di mettersi dal punto di vista dell’altro, apertura alla falsificabili delle proprie conoscenze e alla rivisitazione critica, disponibilità al confronto …) si favorisce la formazione di un pensiero critico e di una rigore, anche etico, che sono ingredienti indispensabili di una cittadinanza attiva e responsabile. Perché di questo ha bisogno la democrazia, la cosa più preziosa e più fragile che, come Paese, abbiamo.

Necessari più virgolettati

I. Fiorin noto esperto di scuola. Negli anni ’80 i suoi interventi e riflessioni hanno contributo alla personale formazione, consentendo il superamento della prova concorsuale per accedere al ruolo di insegnante.

Quindi la stima è assoluta. Nel suo intervento, dove esprime un duplice disaccordo (didattica, pedagogia) però il richiamo alle Indicazioni è limitato al passaggio evidenziato in grassetto. Il resto è una sua riflessione, sospeso da un richiamo a F. Salimbeni. Avremmo gradito una maggiore presenza del testo ministeriale, seguito dal suo commento, favorendo così il pensiero critico del lettore.

