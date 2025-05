Nuove indicazioni nazionali. Il Mim tace, depotenziando il dibattito

Nuove indicazioni nazionali. Qualche settimana fa era l’argomento del giorno. Ora il silenzio del Mim condiziona ulteriori interventi

Nuove indicazioni nazionali. Dalla presenza all’assenza

Nuove indicazioni nazionali. Tanti i post, le dichiarazioni, le interviste e qualche libro. Molti hanno evidenziato pregiudizi ideologici, caratterizzati da un interpretazionismo eccedente. Pochi, invece quelli che invece hanno inserito parti del documento, commmentandoli.

Ora il silenzio è calato sulla proposta ministeriale. Il motivo è semplice: non si ha molto più da dire, in quanto il testo definitivo stenta ad essere pubblicato dopo la chiusura della consultazione lampo. Non si hanno notizie dei suggerimenti, nè del trattamento ad essi riservato.

TuttoscuolaNews commenta:”pertanto si possono solo avanzare ipotesi: le risposte sono così tante da richiedere molto tempo per un’attenta lettura? Oppure si sta mettendo mano al testo per recepire alcune proposte e osservazioni ricevute? Il silenzio potrebbe anche far pensare che il nuovo testo non abbia incontrato molti favori da parte di docenti e dirigenti scolastici”.

