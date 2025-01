Nuove indicazioni Nazionali. La difesa dello storico E.Galli della Loggia

Nuove Indicazioni Nazionali. Tante polemiche che costringono E. Galli della Loggia a intervenire

Nuove indicazioni Nazionali. L’intervento di E. Galli della Loggia

Nuove Indicazioni Nazionali. Tante le polemiche e le contrapposizioni ideologiche basate su una semplice dichiarazione del Ministro. Da un punto di vista contenutistico, pertanto siamo a livello zero. L’intervento di ieri, pertanto era spogliato di idleologismi. Il ragionamento era sui vantaggi formativi del rientro ufficiale del latino (purtroppo solo opzionale).

Il grande polverone ideologico ha costretto E. Galli della Loggia – componente della commissione – a intervenire sulle colonne de Il Corriere della Sera (18 gennaio). Il titolo anticipa gran parte dei contenuti (Il valore della nostra storia” ). L’aggettivo (nostra) rimanda a un’appartenza a una tradizione nazionale. Il professore universitario-giornalista, infatti non si nasconde dietro facili sofismi. La proposta è ideologica! “Dirò meglio: c’è una determinata visione del passato, delle ragioni del suo accadere e del suo significato e quindi dell’opportunità del suo insegnamento, costruita sulla base dei nostri valori morali e civili attuali. Giustifica la posizione che ogni approccio a un problema risente sempre dell’interpretazione del soggetto. In altri termini, impossibile sfuggire all’interpretazionismo.

Inoltre, la decisione di concentrarsi sulla storia dell’Occidente, ignorando le altre “storie” (asiatica, africana…) risiede nella necessità di adeguare la proposta alle capacità apprenditive e soprattutto di senso dei ragazzi. Secondo E. Galli della Loggia l’impresa di connettere in una rete semantica le “storie” risulta un’impresa titanica per gli studenti.

Per quanto riguarda la Bibbia, E. Galli della Loggia spiega che “le sue «storie», affiancate a quelle di Omero o di Virgilio, potessero essere utilmente proposte a dei bambini di sei sette anni come introduzione «favolistica» al passato più remoto della nostra civiltà…”.



