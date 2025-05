Nuove Indicazioni nazionali. La richiesta di informazioni sulla consultazione

Nuove Indicazioni nazionali. Il Mim non comunica gli esiti della consultazione. I. Manzi chiede al Ministro informazioni

Nuove Indcazioni nazionali. Come scritto qualche giorno fa sul documento è calato il silenzio. Siamo di fronte all’ultimo esempio (forse) dello sciame mediatico. Il fenomeno è stato ben descritto dal filosofo Byung-Chul Han . Trasferisce nell’umano il comportamento delle api, dove le persone caratterizzate spesso dal “si dice” (M. Heidegger) puntano la loro attenzione, spesso eterodiretta, su un tema. Il fenomeno dura poco, sostituito da un nuovo obiettivo che ri-genera il movimento virtuale. Nel nostro caso come scrivevo il Mim ha una certa responsabilità

I. Manzi interroga il Ministro

I. Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd, si è fatta portavoce, chiedendo al Ministro Valditata, informazioni sulla consultazione:”Chiediamo al Ministro Valditara di rendere noti gli esiti della consultazione sulle nuove indicazioni nazionali avviata nelle scuole attraverso la distribuzione del questionario e le audizioni svolte dalla Commissione presieduta da Loredana Perla. In particolare, per quanto riguarda il questionario vorremmo sapere quante sono state le risposte e quale è il giudizio emerso sul testo complessivo e sui singoli aspetti…Il Ministro non può ignorare gli appelli provenienti dal mondo della scuola. Condivida gli esiti della consultazione e le modalità con cui vuole recepire osservazioni e proposte emerse”. L’iniizativa ha avuto una sua sponda ne vocedellascuola.it

