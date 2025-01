Nuove Indicazioni nazionali. Ora vogliamo leggere il documento!

Nuove Indiaczioni Nazionali. Solo commenti e dichiarazioni. L’ultima è apparsa su ItaliaOggi. Ora però però vogliamo leggere il documento

Nuove Indicazioni Nazionali. A quando il documento?

Nuove Indicazioni Nazionali. Finora abbiamo solo commenti e dichiarazioni. La maggior parte risente dell’ideologia di riferimento. Siamo consapevoli che la prospettiva è sempre parziale. Si è condizionati dalle categorie di riferimento, semplidficando la tematica a un facile pro o contro. Qualche intervento risulta maggiormente autorevole, in forza del ruolo ricoperto nella Commissione che ha elaborato le Nuove Indicazioni Nazionali. E’ il caso di Loredana Perla, Coordinatrice della Commissione tecnica voluta da G. Valditara per la redazione del documento. La sua lunga intervista è pubblicata su ItaliaOggi (21 gennaio). Sostanzialmente è una riflessione personale della Resposnabile.Anche il passaggio che dà il titolo all’articolo “Il latino aiuta i stranieri” conferma questo taglio.

Nella news settimanale tuttoscuola.it evidenzia il problema della mancanza del testo ufficiale, registratoo anche su questo bliog qualche giorno fa. Si legge”Beh, se si voleva avviare un serio e ampio dibattito pubblico – come è doveroso per una questione così cruciale – non è questo il modo. Non con un breve dialogo con un giornalista, o in Cinque minuti dopo il tg, e neanche con un editoriale. Tanto meno con qualche tweet. Qualsiasi giudizio, ogni ragionamento che possa nascere da un confronto civile e costruttivo su qualcosa che – ribadiamolo – incide sul cuore del sistema educativo italiano, deve basarsi su un progetto chiaro e definito, declinato in tutte le sue forme, che possa essere analizzato, approfondito e soppesato da tutti. Insegnanti, studenti, famiglie, esperti e tutti gli stakeholders. Un documento pubblico”

Troppo tempo si sta dedicando su una intervista del Ministro a un quotidiano. Riteniamo che sia giunto il momento di pubblicare il documento in modo da mettere in grado tutti di poter pensare con la propria testa, senza intermediazioni. Queste potranno essere lette dopo la consuktazione del testo.Tuttavia Loredana Perla dichiara “che “il dibattito è già iniziato e intendiamo allargarlo il più possibile per spiegare la visione culturale di questa riforma…“(ItaliaOggi). Non credo che ci siano dubbi sulla prospettiva, bensì sui contenuti che non conosciamo.

