Nuove Indicazioni nazionali. Tante le critiche che confermano una possibile frattura

Nuove Indicazioni nazionali. Si registrano tante critiche al documento ministeriale. Frattura tra il mondo scientifico, della scuola e Il Mim?

Nuove Indicazioni nazionali. Numerosi i rilievi e i distinguo

Nuove Indicazioni mazionali. Qualche giorno fa si è conclusa la consultazione. Gli Istituti scolastici potevano esprimere la loro posizione. La prossimità della scadenza, ovviamente non ci consente di conoscere le indicazioni degli istituti scolastici che hanno deciso di farsi coinvolgere nella consultazione.

Al momento sono disponibili solo le prese di posizione di sindacati, associazioni professionali e culturali. Sul portale domani.it sono disponibili molte dichiarazioni. Tutte esprimono dissenso sul lavoro svolto, denunciando pressapochismo, ideologismo e arretratezza epistemologica.

Riportiamo solo qualche passaggio tecnico virgolettato, tralasciando quelli culturali e ideologici : “Questa enfasi sulla scrittura manuale e in modo particolare sull’uso del corsivo, porterà alla necessità di una certificazione diagnostica per permettere ai bambini che presentano difficoltà nell’area grafo-motoria o disgrafia di non scrivere in corsivo? (Associazione italiana dislessia):”l’attuale formulazione crea una sovrapposizione o una non chiara correlazione tra obiettivi generali, competenze attese, obiettivi specifici e conoscenze. Il lessico utilizzato necessita di una chiarificazione utile alle scuole sia per definire il curricolo d’istituto sia per l’elaborazione degli strumenti di valutazione in itinere” (Commissione italiana per l’insegnamento della matematica); “visione autoritaria e burocratica della valutazione che è decisamente agli antipodi rispetto a quella valutazione partecipata e autorevole che consente a docenti e studenti di vivere esperienze di insegnamento e apprendimento ricche e significative” (Coordinamento per la valutazione educativa)

Il dibattito evidenzia una frattura?

Sui siti specializzati sono presenti altri contributi. Ci asteniamo dall’esprimere valutazioni articolate, in quanto il documento di quasi 150 pagine necessita di una lettura più riflessiva e lenta per evitare di cadere in facili conclusioni.

Non è azzardato affermare che si sta assistendo a una frattura tra il mondo della scuola, scientifico e il Mim. Per confermare la situazione, però occorre tempo (lettura e riflessione) e una platea più ampia, comprendenti anche gli insegnanti in aula (delibere, documenti…) e non solo le loro associazioni. La suddetta presa di posizione non significa adesione al progetto delle nuove Indicazioni (qualunque esso sia). Si intende seguire l’èpoché scettica della sospensione del giudizio e le suggestioni di Gadamer sul rapporto diretto con il testo.

Sarà molto difficile, comunque che Il Mim torni sui suoi passi.

