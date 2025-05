Nuove indicazioni nazionali, un’intervista diversa che preferisce l’intermediazione

Nuove Incazioni nazionali. Un’intervista che guarda il documento da un’altra prospettiva. Purtroppo resta l’intermediazione

Nuove Indicazioni nazionali. Pubblicata su Orizzontescuola.it un’intervista a G. Zanniello. E’ presentato come “professore emerito di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di Palermo, socio fondatore della Società Italiana di Pedagogia-SIPED e socio fondatore della Società Italiana di Ricerca Didattica- SIRD“. L’interesse iniziale però è via via scemato, in quanto ha ritrovato la solita intermediazione. Si pensava di trovare, infatti dei virgolettati che rimandassero al testo delle ndicazioni. E invece, dopo averlo letto due-tre volte ho trovato solo delle considerazioni (=intermediazioni) molto professionali, scientificamente fondate , diverse da altre che riflettono sul documento da un altra prospettiva culturale. Niente più! A nostro parere era preferibile affermare qualcosa e subito trovare le espressioni” Come riportato nel documento… Come è scritto nelle indicazioni” seguite dalla trascrizione testuale del documento Il mio professore di Storia moderna direbbe << Dove sta scritto?“, nelle Indicazioni quello che afferma G. Zanniello?. In sintesi: prospettiva diversa, stesso però l’approccio utilizzato in altri commenti di segno opposto!

I titoli accademici di G. Zanniello ( presentati all’inizio del contributo) non garantiscono che le sue considerazioni corrispondano al testo. I piani sono diversi: il profilo professionale e il contenuto. Scrive P. Facciolo nel suo lavoro appena uscito “le persone sono persone , e per quanto studi ed esperienze di vita possano aver attenuato i loro bias cognitivi, questo non li rende immuni dall’errore…” (Fallacie logiche, Harper Collins, Milano 2025). Per questo prosegue P. Facciolo occorre applicare l’epoché fenomenologica (sospensione del giudizio), primo step dello scetticismo filosofico inaugurato da greco Pirrone (365/360 a.C).

