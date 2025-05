Overshoot day, L’italia ha finito le risorse della terra. L’intervento di V. Schettini

Overshoot day. il 6 maggio ha esaurito le risorse della Terra. L’intervento di V. Schettini

Overshoot day. L’Italia ha finito le risorse della Terra.

Overshoot day. L’altro ieri (6 maggio) il nostro Paese ha terminato le risorse della Terra. In quattro mesi e qualche giorno abbiamo esaurito la nostra porzione di Pianeta. Questa rimanda alla ” capacità degli ecosistemi di rigenerare le risorse naturali necessarie per la vita delle persone e di assorbire i materiali di scarto generati, secondo gli schemi di gestione e le tecnologie di estrazione”. Lo scorso anno avevano fatto meglio (19 maggio). Quindi la tendenza è negativa. A. Balbi, noto professore e divulgatore scientifico avverte che le civiltà possono impèlodere per fame di risorse o di energia.

L’Over shoot è un tassello della grande crisi ecologica. Nonostante che i 6/9 dei limiti/confini della Terra siano stati violati (cambiamenti climatici, inquinamento, perdita della biodiversità…), il problema ancora non è diventato una priorità mondiale. Eppure H. Jonas (principio di responsabilità), papa Francesco (enciclica Laudato sii) hanno posto il problema etico del salvataggio della Terra. Visto dal pianeta Saturno (sei miliardi di km di distanza) è un pixel e rappresenta l’unica prova certa della presenza di vita evoluta nella nostra galassia. Sarà quasi impossibile raggiungere in tempi congrui un pianeta abitabile, e terraformarlo. Il sistema stellare più vicino a noi dista 4,2 anni luce che tradotti significa 70.000 anni per raggiungerlo. Se i viaggi interstellari saranno possibili occorrerà fare i conti con questa evidenza: l’essere umano è disegnato per la Terra e non il contrario. Recemente gli astronauti rientrati dopo nove mesi, pur vicini alla Terra, hanno dovuto superare una serie di problemi fisici.

V. Schettini e il suo pensiero ecologico

A grandi linee questo è il treno sul quale viaggiamo.

V. Schettini noto professore, influncer e altro ancora ha espreso il suo pensiero al riguardo dell’Overshoot day (profilo Instagram ‘La fisica che ci piace’”, . “Quando ero piccolo, il jeans arrivava a Natale, aspettavamo tutto l’anno per quel vestito in più. Oggi, nella società del ‘tutto e subito’, stiamo vivendo un dramma che sta avvelenando il mondo: l’eccesso…Possiamo ancora scegliere? Possiamo rallentare? Possiamo restituire valore alle cose, alle persone, al tempo? Sì, e possiamo fare la cosa più importante di tutte: educare i giovani a capire che il punto di non ritorno può essere trasformato nel punto di sfida, di cambiamento”

