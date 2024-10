P.Crepet e l’IA. Aiuta, ma occorre evitare lo “strappo” dalla vita

P. Crepet e IA. Il nuovo avanza. Occorre conoscerlo soprattutto nei suoi aspetti che privano i ragazzi dell’ esperienza umana dell’unicità e del limite

P. Crepet e l’IA. Conosciamo tutti la sua passione per i bambini, i ragazzi e i giovani. Spesso le sue dichiarazioni sono trancianti. Le sue indicazioni non lasciano spazio al grigio punto di incontro tra il bianco e il nero. Ovviamente lo accetta, non potrebbe essere diversamente, come punto di partenza della sua analisi. Le sue conclusioni però si separano da questo scenario, indicando percorsi improntati al recupero della passione, del desiderio di andare oltre l’oltre la siepe, fino a “mordere il cielo” (Mondadori 2024). L’alternativa è la morte del rapporto educativo tra gli adulti e i ragazzi.

Molto si condivide di questo approccio. Il tracollo educativo è il prodotto del modello tolemaico applicato all’educazione, declinato nel puerocentrismo esasperato, che ha separato i ragazzi dalla vita, annichilito i sentimenti a favore delle emozioni e favorito il narcisismo. Ovviamente la realtà giovanile non si limita a questo scenario. Esiste anche l’altra parte del cielo che invece esprime un’adeguatezza alla vita, spesso superiore alle aspettative degli adulti.

Fatta questa premessa, P. Crepet esprime la sua posizione sull’IA. In questo caso i toni sono leggermente più sfumati, riconoscendo il vantaggio dell’ automatismo. Resta però la diffidenza verso L’IA che può portare all’omologazione delle persone, ai percorsi facilitanti che disabilitano alla vita Qualche passaggio da Umbria7.it: “Mi è arrivato un testo di un libro ed ho avuto la netta sensazione che fosse stato revisionato dell’Intelligenza artificiale. Perché? Era la normalità. E la vita quando è vita, l’amore quando è amore, non è il normale. Io mi fido della genialità. Io non voglio nessuna IA che corregga le mie bozze. Io voglio sbagliare, gli sbagli se sono miei. Gli errori sono fondamentali, l’imperfezione è decisiva…Dare all’infanzia tecnologia è pedofobia, sì, proprio così: odio nei confronti dei bambini. Invece fateli sbagliare le case, fateli di segnare come vogliono, fateli giocare, rifateli sbagliare“

