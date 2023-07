Pallini contro la docente, l’intervista al vicepreside dell’Istituto

Pallini contro la docente. Il Gazzettino propone una lunga intervista al vicepreside dell’Istituto. La sua versione dei fatti e le perplessità

Pallini contro la docente. L’intervista al vicepreside

Pallini contro la docente. Questa mattina il quotidiano locale Il Gazzettino presenta una lunga intervista al vicepreside dell’Istituto Viola Marchesini di Rovigo. Ovviamente dà la sua versione dei fatti. Quasi sicuramente concordata con la sua Dirigente scolastica. In sintesi smentisce quanto dichiarato dalla docente impallinata e riguardante soprattutto la mancata solidarietà e vicinanza alla collega. Infatti il Prof. Cesare Lamantea dichiara:”Non possiamo essere d’accordo. C’è stata da subito vicinanza e preoccupazione per le sue condizioni. La docente era uscita in lacrime dall’aula, sono stato chiamato dal personale che era nell’atrio e per sottrarla alla curiosità, l’ho accompagnata nel mio ufficio, presente un’applicata di segreteria. Mi sono sincerato più volte delle sue condizioni e se preferisse andare a casa, quindi l’ho accompagnata dalla dirigente scolastica. Nessuno dei colleghi ha minimizzato l’episodio, anzi, e nel consiglio di classe straordinario convocato subito, sono stati decisi i cinque giorni di sospensione“.

Il vicepreside si dice preoccupato per le conseguenze sull’immagine dell’Istituto che ricadono sui ragazzi del quinto anno prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro.

Alcune considerazioni

Ovviamente molto altro è stato dichiarato dal vicepreside. Alcune riflessioni. Non si comprende la scelta della Preside di delegare al suo primo collaboratore il compito di fornire la versione ufficiale dei fatti. A mio parere, come rappresentante legale dell’Istituto doveva essere lei a esporsi mediaticamente. Questa assenza si nota soprattutto nel passaggio dove il Prof. Lamantea dichiara di non essere stato presente al Consiglio di classe che ha formalizzato i voti gonfiati sul comportamento. Quindi il vicepreside non può completare la sua intervista, comunicando cosa è successo in quella seduta che purtroppo resta secretata. Comunque è possibile ricavare alcune “briciole di pane” del verbale dello scrutinio.

E’ utile ricordare che il Consiglio di classe deve essere presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente con delega formalizzata a rappresentarlo. E’ sempre opportuno che questo passaggio sia preceduto da una comunicazione scritta.