Papa Francesco, il suo “Vi prego…” e le stucchevoli dichiarazioni post-mortem

Papa Francesco. L’impotenza della supplica

Papa Francesco. Putroppo ci ha lasciato. Il suo pontificato, come quelli precedenti e autorevoli, avevano dalla loro parte solo la potenza della voce, del grido. Spesso infatti. Francesco usava introdurre i suoi appelli con il “Vi prego…”. Un esempio per tutti “Vi prego di fermarvi in nome di Dio: cessate il fuoco!” (Novembre 2023 – Guerra Israele- Palestina). Quelle due parole richiamano l’umiltà di un Pastore, il suo genoflettersi, consapevole che purtroppo la logica della “volontà di potenza” e della tecnocrazia rende vana ogni richiesta. Siamo di fronte a un uomo-papa che tenta di dare forza alle sue parole.

Ora la sua scomparsa costringe i potenti della Terra, molti politici (anche italiani) e osservatori ad esprimere parole di dolore e di riconoscimento morale del suo Pontificato. Purtroppo essi sono in tanti casi complici delle diverse guerre, della crisi ecologica (Come S. Francesco il papa riteneva sacra la Terra. Si legga “Laudato sii”), delle migrazioni forzate… che rimanevano sordi alle richieste di Francesco. Quindi parole di rito, di circostanza che saranno presto dimenticate, perpetuando gli scenari contro i quali combatteva il Papa. In queste ore siamo di fronte al fenomeno delle parole come semplice emissione di fiato (flatus vocis, Roscellino), dove esse perdono ogni consistenza, significato, dando a chi le emette solo la certificazione della presenza nel circo mediatico.

Grazie Francesco, parafrasando quanto scritto dal teologo V. Mancuso (La Stampa), non hai pensato Dio, lo hai patito. Non è stata la logica, è stata piuttosto la passione a costituire la sigla del tuo incontro con il Mistero del mondo capace di produrre Amore a cui ci si riferisce tradizionalmente dicendo Dio.

