Proposta Esame di Stato. La riscoperta del silenzio

Proposta Esame di Stato. L’importanza del silenzio in un contesto che fugge dalla riflessione e dalla dimensione dell’ascolto.

Proposta Esame di Stato. Un’inaspettata apertura verso il silenzio

Proposta Esame di Stato. Quest’anno l’intero pacchetto (Italiano) può essere considerato molto vicino alla realtà esperienziale del ragazzo. Qualche giorno fa ho scritto un articolo dove lo sviluppo della proposta relativa all’imperfezione era relativamente facile “Occorreva solo partire dai grandi maestri del limite umano: Foscolo, Leopardi, Kierkegaard, Nietzsche (“il senso della terra”), Svevo, Pirandello…”

La linea esperienziale è stata confermata anche dalla proposta (B3) relativa al silenzio. Riporto qualche significativo passaggio della traccia: “Concentrarsi sul silenzio significa, in primo luogo, mettere l’attenzione sulla discrezionalità del parlare. Chi sceglie di usare delle parole fa un atto volontario e si assume dunque tutta la responsabilità del rompere il silenzio… il silenzio è anche pausa che dà vita alla parola. La cesura del flusso ininterrotto, spazio mentale prima che acustico. […] Nell’intercapedine silenziosa che si pone tra una parola e l’altra, germina la possibilità di comprensione…Il silenzio è poi condizione dell’ascolto. Non soltanto l’ascolto professionale dell’analista (o dell’esaminatore, o del prete-pastore), ma della quotidianità dialogica. Perché esista una conversazione occorre una scansione del dire e tacere, un’alternanza spontanea oppure regolata (come nei talk show o nei dibattiti pubblici), comunque riconosciuta da entrambe le parti.”

Qualche considerazione

Indubbiamente la Proposta rappresenta uno squarcio, una frattura rispetto al chiacchiericcio spesso inconcludente dei talk show, all’incapacità di restare da soli rappresentata dalla presenza delle cuffiette alle orecchie che spesso riempiono quegli spazi e momenti, una volta erano dedicati al silenzio.

La fuga dal silenzio e dalla riflessione sono sintomi di una società malata, gravemente condizionata dall’assenza di risposte alle questioni che contano: il senso della vita, della sofferenza, della morte. Da qui il profilo nevrotico postmoderno.

Interessante il valore dato al silenzio per dare un peso e una consistenza alle parole. Queste per assumere la dimensione valoriale della pesantezza positiva devono essere precedute da un momento interiore. Esse sono anche il risultato della capacità di ascoltare, accogliendo la diversità dell’altro. Il nostro racconto se non assume le caratteristiche sociali, si riduce a un monologo tra soggetti incapaci di apertura. Il motivo dell’assenza della trascendenza nelle coscienze postmoderne risiede nella ipertrofia dell’io, incapace di accettare la consistenza reale del “fuori da lui” e quindi l’esistenza di un Totalmente Altro che tutto avvolge (K. Jaspers). E. Bosso noto musicista, afflitot da una grave malattia degeneativa dichiarava: “La musica ci insegna la cosa più importante:ascoltare!”

Post Views: 124