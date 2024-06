Proposta prova italiano. Una riflessione sull’imperfezione

Proposta prova italiano. Interessante l’elogio dell’imperfezione. Un’opportunità per riflettere sulla nostra condizione umana

Proposta prova italiano. Interessante la riflessione di M. Rita Levi Montalcini. Densa e pesante positivamente di significato. “Il fatto che l’attività svolta in modo così imperfetto sia stata e sia tuttora per me fonte inesauribile di gioia mi fa ritenere che l’imperfezione… sia più consona alla natura umana che non la perfezione”

Sicuramente il tema si presta (va) a una riflessione che, se ben articolata, rappresenta uno strappo, una discontinuità rispetto al mainstream della contemporaneità. Questa ha costruito una bolla che separa dalla realtà, producendo una pericolosa rimozione delle situazioni-limite (K. Jaspers), che ci ricordano che siamo un continuo dover-essere inconcluso. Inevitabilmente questa condizione ci espone al fallimento o al parziale raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il suddetto ragionamento è controcorrente rispetto a un contesto che esalta la prestazione ottimale, il risultato, la perfezione fisica, la personalità performante e veloce La loro esasperazione porta molti ragazzi a credere che la loro vita è la produzione di risultati, che spesso sono quantificati con valori aritmetici (voti, esame di maturità). Spesso questo modello di vita è costruito, imposto dai genitori che, esasperando un legittimo desiderio di un futuro migliore per i propri figli, costringono questi ultimi a competere a misurarsi ogni giorno con quanto da loro richiesto.

I nostri ragazzi hanno bisogno di una guida genitoriale che proponga modelli adulti e non nevrotici da adultescenti (Ammaniti). Gli adulti devono riprendere per mano i loro figli e formarli alla pedagogia della Ginestra (G.Leopardi). A tal riguardo scrive V. Ardone su “La Stampa” di oggi: “Leopardi elogia il fiore del deserto e ne fa il simbolo della consapevolezza di un limite che esiste per ciascuno, e del fatto che “le magnifiche sorti e progressive” dell’umanità sono nulla più che un’illusione di perpetuo perfezionamento creata dall’uomo per mascherare la propria impotenza di fronte alla vasta capacità disgregatrice della Natura. È saggia, invece, la “lenta ginestra”, che si aggrappa coraggiosa alle pendici del Vesuvio diffondendo un tenue profumo di speranza in quei luoghi desertici“.

Il lavoro proposto agli esaminandi non è stato difficile. Occorreva solo partire dai grandi maestri del limite umano: Foscolo, Leopardi, Kierkegaard, Nietzsche (“il senso della terra”), Svevo, Pirandello…