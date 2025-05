Prospettive dell’IA. Il limite invalicabile dell’umano

Prospettive dell’IA. Probabilmente diventerà cosciente, ma quasi impossibile diventerà un clone umano

Prospettive del’IA. Irraggiungibile lo specifico umano

Prospettive dell’IA. E’ un tema sempre più sentito. Si ragiona sull’oggi, ma pensando al futuro prossimo. Sullo sfondo troviamo il movimento filosofico e culturale del transumanesimo. Nato inizialmente per aumentare le capacità umane attraverso l’uso delle macchine, oggi invece si presenta, non troppo implicitamente, con il fine di sostituire l’uomo con una nuova realtà: L’IA.

Il bizzaro e autolesionista sogno prometeico favorisce l’accellerazione delle applicazioni sempre più vicine a replicare capacità umane. Il presente comunque ha dei risvolti inquietanti dove l’uomo sta assumendo un ruolo sempre più subalterno. Interessante la definizione dell’attuale scenario che ne dà L. Perilli il paradigma rovesciato (Coscienza artifiale, Il Saggiatore 2025).

A modo suo ed entro il contesto algoritmico, L’IA si sta coscientizzando! Pensa, risponde, parla (L. Perilli). Difficilmente l’attuale livello, che sarà perfezionato, porterà all’umano. Lo scenario futuro quasi sicuramente non porterà a un un monismo dove la macchina assorbirà totalmente l’uomo. Per conseguire l’obiettivo occorre che l’IA rifletta sulla propria esistenza, si meravigli, si apra al mistero che avvolge l’uomo.

Interessante quanto dichiara R. Vecchioni:” L’intelligenza artificiale non potrà mai sostituirsi a noi. Perché non sa cos’è la sofferenza, non conosce il dolore e non sa perdere“

