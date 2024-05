Prove Invalsi. Il fine cambiato accompagna qualche ambiguità

Prove Invalsi. Sostanzialmente il loro scopo cambia. Emerge qualche questione.

Prove Invalsi. Cambia il loro scopo

Prove Invalsi. Inizialmente il loro fine consisteva nel valutare il sistema-scuola, individuando le criticità che in seguito dovevano essere risolte. In altri termini, la valutazione dei singoli alunni/studenti doveva contribuire a “leggere” e “interpretare” il sistema scuola al fine di risolvere le macroproblematiche. Difficile valutare se l’operazione-Invalsi sia servito a tale scopo.

Ora questa attenzione verso le criticità del sistema-scuola sembra interessare meno, mentre è sempre più sentito il bisogno di avere dati più completi sul singolo studente. Un certo scalpore ha suscitato in alcuni la decisione del Governo di inserire i risultati nel Cv di ogni studente diplomato. Tra le diverse motivazioni troviamo anche quella relativa a un bilanciamento delle votazioni estremamente positive registrate agli esami di Stato. Questa è la tesi di A. Ricciardi (ItaliaOggi 23 maggio). Difficile darle torto. Ad esempio ” La Calabria ha il32% di voti alti alla maturità: In Lombardia gli allievi eccellenti alla maturità sono il 15,1%“. La situazione è significativamente con le prove Invalsi, attestandosi al 5,2% nella regione meridionale e al 20% in quella settentrionale.

Le questioni aperte

Non si è d’accordo, invece sull’esigenza di dare agli insegnanti elementi per migliorare la pratica didattica e quindi proporre a tutti opportunità di miglioramento.

Ora tutto questo è difficile collegarlo con dati riferiti a ragazzi in uscita e quindi non più collegati al percorso scolastico.

A questo si aggiunge anche la criticità riguardante i dati sensibili.

Si legge sul sito del Garante per la Privacy:

L’autorià amministrativa indipendente ” ha inviato una richiesta di informazioni all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) in merito alla possibile integrazione dei test nel curriculum digitale degli studenti.

Secondo numerose notizie stampa, infatti, i risultati delle prove Invalsi entreranno a far parte del curriculum dello studente allegato al diploma di scuola superiore e contenuto nell’E-Portfolio presente sulla piattaforma ministeriale Unica.

Nella richiesta di informazioni, l’Autorità evidenzia come la normativa sulla privacy, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, assicuri ai dati personali dei minori una specifica protezione, anche quando i trattamenti riguardano la valutazione del rendimento scolastico.

Tra gli aspetti su cui Invalsi dovrà fornire, entro 20 giorni, riscontro al Garante, ci sono i presupposti normativi per inserire i risultati dei test nel curriculum dello studente e quali tipologie di prove, le finalità e la logica del trattamento.

Per quanto riguarda l’eventuale effettuazione di trattamenti automatizzati ai fini di “profilazione e classificazione” degli studenti, l’Autorità ha richiesto di conoscere le misure adottate per assicurare la qualità dei dati e l’intervento umano nel processo decisionale“.