Ragazze e la scena muta alla maturità. Analisi della loro risposta

Ragazze e la scena muta alla maturità. L’analisi a freddo della vicenda conduce solo a una conclusione: minare l’autorevolezza dei docenti

Ragazze e la scena muta alla maturità. La fredda analisi

Ragazze e la scena muta alla maturità. Come tutte le vicende, le riflessioni a caldo rischiano di portare a conclusioni poco avvedute o eccessivamente portate a giustidicare o perdonare decisioni scarsamente adulte.

Ecco quindi giustificato il mio silenzio.

La vicenda è arcinota, perché è stata amplificata esageratamente dai quotidiani e non solo. Un breve riassunto. Tre studentesse hanno deciso di fare scena muta all’orale. A loro avviso la Commissione esaminatrice ha valutato erroneamente la loro prova di greco. Per la sua inusualità la notizia ha assunto le carattersitiche ottimali per far salire le visualizzazioni o attirare i commenti. Difficile, invece, quantificare gli effetti sulle vendiite dei giornali in forma cartacea.

Comunque. grande risalto è stato dato alle dichiarazioni di una studentessa. Purtroppo non supportate (pare) al momento dalla conoocenza della prova e quindi degli errori commessi.

La vicenda lascia sconcertati perché ” dimostra una visione narcisistica del mondo che, se non gira come si vuole, deve essere fermato a tutti i costi esulando dalle responsabilità personali e dal contesto in cui si vive. Situazioni simili si stanno ripresentando in molte scuole italiane dove gli insegnanti continuano ad essere oggetto di critiche, e anche di fatti violenti, da parte di studenti e famiglie non soddisfatte delle valutazioni che sarebbero sempre sbagliate e causate da docenti che non sarebbero in grado di svolgere la loro professione che consisterebbe evidentemente nel promuovere tutti con il massimo dei voti, senza note e rimproveri”

Conclusione siamo di fronte a un esempio di rapporto distorto tra la scuola e gli studenti, dove prevale la presunzione che il cliente ha sempre ragione. Le studentesse potevano attuare la soluzione di visionare la prova ed eventualmente contestare in sede d’esame o in modalità amministrativa il giudizio e procedere poi a rispondere alle domande della Commissione. Conseguenza non suffciientemente valutata è la macchia nera (voto basso) sul loro CV. Cosa risponderanno, qualora questo sarù richiesto per un lavoro? La risposta della scena muta nel mondo reale non funziona, anzi squalifica.

