Report GoStudent, l’istruzione dovrà fare i conti con IA, senza però dimenticare il lato umano

Report GoStudent. Il servizio e piattaforma per il tutoraggio online ha pubblicato un ampio e dettagliato resoconto sul futuro dell’istruzione. Questa dovrà dare maggiore cittadinanza all’IA. Senza timore, consapevole che la sua gestione resta in mano all’uomo.

Sono stati intervistati 5.859 genitori o tutori e i loro figli, oltre agli insegnanti di tutta Europa. A differenza di qualche commento non troppo meditato, Il report è equilibrato, non inchinandosi al nuovo totem della realtà virtuale.

Analizziamo la sua struttura. Innazitutto è illustrata la metodologia della ricerca. Seguono quattro interessanti capitoli dove sono evidenziate le potenzialità della presenza dell’IA a scuola, i suoi rischi, i ritardi nella formazione dei docenti e le aspettative di quest’ultimi, dei genitori e degli studenti. La prospettiva conduce alla personalizzazione che può essere meglio tradotta nella pratica con l’uso dell’IA.

Riportiamo qualche passaggio, lasciando poi a chi è interessato il compito di leggere, riflettere senza lasciarsi condizionare da una intermediazione semplificata.”Noi di GoStudent crediamo che la tecnologia nonsia una minaccia, ma uno strumento di supporto. Gli strumenti di IA portano con sé la possibilità di personalizzare l’istruzione e anche di offrire sostegno a chi ha bisogni speciali, consentendo agli insegnanti di concentrarsi sulle interazioni significative anziché sulle attività prettamente amministrative… La tecnologia da sola non basta. La componente

umana rimane essenziale: gli insegnanti sono modelli che ispirano la creatività, il pensiero critico e l’intelligenza emotiva in modi che oggi le macchine non possono replicare. Questo report

affronta anche le sfide poste da una generazione sempre online.Sebbene le preoccupazioni per il tempo trascorso davanti allo schermo persistano, gli smartphone e gli strumenti digitali sono essenziali per preparare ragazzi e ragazze al futuro. La chiave sta nell’insegnare loro come usare queste tecnologie in modo responsabile ed efficace, combattendo al contempo la disinformazione e promuovendo la resilienza emotiva in un’epoca di rapidi cambiamenti.

