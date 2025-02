Ricerca Cisl sui docenti lombardi. Nulla di nuovo: il cielo è sempre carico di nubi!

Ricerca Cisl sui docenti lombardi. La missione è faticosa e stressante. Gli aspetti di una professione poco attraente

Ricerca Cisl sui docenti milanesi. Moltissime nubi nere

Ricerca Cisl sui docenti lombardi. Dal lavoro del sindacato, se pensiamo agli studenti, emerge un quadro poco rassicurante. Occorre evidenziare che il campione è limitato alla sola Regione della Lombardia. Ha comunque un suo significato perché conferma un sentire diffuso, che pur non sempre formalizzato in studi e ricerche, dovrebbe essere attenzionato dalla politica. Si è consapevoli che l’Esecutivo deve gestire una situazione economica molto difficile, la quale pesa sulla percezione che gli studenti e le famiglie hanno dei docenti.

Analizziamo il lavoro del sindacato, partendo dal campione che “è composto per l’85% da docenti, per il 14% da personale ATA e per l’1% da dirigenti scolastici. Le donne sono l’80%, l’età media è 50,9 anni, gli under 36 sono l’8,2%. Quasi il 95% lavora in scuole statali, 1 su 2 ha un’anzianità lavorativa di oltre 20 anni. Il 61,2% è laureato. La maggior parte degli intervistati si concentra nella scuola secondaria di secondo grado (31,7%) e in quella primaria (31,4%), il 21,3% opera nella scuola secondaria di primo grado, mentre il 15,1% in quella dell’infanzia. Sia fra i docenti che fra il personale ATA oltre 2 su 10 sono precari”.

Il quadro che emerge è caratterizzato da “stress elevato, dialogo con le famiglie non sempre facile, burocrazia invadente, strutture che necessitano di manutenzione, stipendi non adeguati, precarietà, modesta considerazione sociale. Oggi lavorare a scuola, soprattutto se si è insegnanti, è quasi una missione, un percorso ad ostacoli”

Nel rapporto con le famiglie “il 72,7% denuncia un’eccessiva protezione nei confronti dei figli, il 39,8% lamenta la mancanza di rispetto per il ruolo dell’insegnante e il 33,5% sottolinea la presenza di aspettative irrealistiche nei confronti della scuola”

I risultati su altri aspetti quali scuole e ambienti di lavoro, l’organizzazione del lavoro sempre più burocratizzato e la la scarsa attrattiva della professione non modificamo il quadro d’insieme.

Il commento di Monica Manfredini (segretaria generale)

Non soprende la dichiarazione di Monica Manfredini: “Il quadro emerso dalla ricerca è abbastanza preoccupante. Dalle interviste traspare un evidente disagio in chi opera nel sistema dell’istruzione, che si manifesta in una condizione di forte stress. Si avverte anche una certa sofferenza per la scarsa considerazione sociale di cui oggi gode la professione dell’insegnante, un tempo invece molto rispettata, che talvolta sfocia in episodi di bullismo e violenza. Il futuro si costruisce a partire dalla scuola e che futuro può avere un Paese che non valorizza adeguatamente chi la fa funzionare ogni giorno? Le risposte alle interviste sono chiare: bisogna aumentare gli stipendi, che sono fra i più bassi in Europa; occorre risolvere il problema del precariato; va migliorata l’organizzazione del lavoro, appesantita dagli eccessi burocratici; si deve investire per ammodernare le strutture e le attrezzature. La scuola va riportata al centro del dibattito pubblico”.

Post Views: 434