Ricorso anno 2013. No al riconoscimento economico

Ricorso anno 2013. Dalla Cassazione si al riconoscimento giuridico, non a quello economico. Ora la questione diventa contrattuale

Ricorso anno 2013. La pronuncia della Cassazione

Ricorso anno 2013. Con la Sentenza del 21 maggio 2025 la Cassazione ha posto fine alla questione, separando i due profili: giuridico ed economico.

Si conferma, infatti la ” sterilizzazione a fini economici dell’annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all’eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.” Resta invece il riconoscimento giuridico “L’annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”

L’ultimo passaggio è indicativo l’eventuale copertura è oggetto di contrattazione, in presenza però di risorse ad hoc.

La contrattualizzazione della vicenda rappresenta un ulteriore problema, intrecciandosi con la richiesta di ulteriore denaro per il rinnovo contrattuale.

Le prossime settimane ci daranno il verdetto. Sarà però molto difficile conseguire l’obiettivo.

