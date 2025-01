Rientro a scuola. Il disagio degli studenti esprime la loro fragilità

Rientro a scuola. Un sondaggio di skuola.net conferma tutte le fragilità di una generazione che si è appena affacciata alla vita

Rientro a scuola. Dopo due settimane di assoluta libertà i ragazzi devono affrontare nuovamente la complessità della vita, declinata dallo svegliarsi a una certa ora, dall’ascolto (quando va bene) delle lezioni), dalla ripresa dei compiti e degli impegni scolastici che divengono più serrati ad ogni fine di primo quadrimestre. Un sondaggio di skuola.net presenta la fotografia di una generazione significativamente in disagio. Si legge: “Ansia, scoramento, voglia di trovarsi da tutt’altra parte, persino rabbia: sono i sentimenti “bui” con cui hanno convissuto tantissimi tra gli studenti tornati tra i banchi dopo la lunga sosta natalizia. Il “mal di scuola” – così molti lo chiamano – con varie sfumature riguarda, infatti, oltre 8 giovani su 10. A segnalarlo è una ricerca condotta dal portale Skuola.net alla vigilia del rientro alla normalità, interpellando 2.800 alunni di scuole superiori e università” Il contributo, ovviamente è maggiormente articolato. . Su Fb ho trovato questa interessante riflessione su alcuni chiaroscuri della nostra esistenza. Breve, ma intensa ” Nel tuo cammino ci saranno momenti in cui ti fermerai, altri in cui sbanderai, troverai chi ti sarà vicino o ti ritroverai solo. Ci saranno giorni in cui sarai felice, e altri in cui ti sentirai triste… Non hai sbagliato strada, è la vita!”

