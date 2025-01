Rientro gelido nelle aule. Per gli studenti le responsabilità sono delle scuole. Vero?

Rientro gelido nelle aule. La situazione non sorprende. Pessima organizzazione degli istituti oppure occorre andare altrove per le cause. Ma poi?

Rientro gelido nelle aule. Situazione prevedibile

Rientro gelido per gli studenti. Non era difficile prevedere la situazione. Un sondaggio di skuola.net ampiamente commentato non lasciava spazio alla speranza di ritrovare dopo la pausa natalizie aule calde e quindi accoglienti. Secondo una parte degli studenti la responsabilità è degli Istituti scolastici. Si legge, infatti su IlSole24ore-scuola “A determinare questo quadro, come da tradizione, è stata soprattutto, pare, l’assenza di programmazione da parte degli istituti. Perché una delle motivazioni principali alla base del freddo a scuola, a detta degli studenti, risiede nel fatto che i termosifoni sono rimasti spenti per tutte le feste e che non sono stati accessi nemmeno nei giorni immediatamente precedenti il rientro, per riscaldare un po’ gli ambienti: a mettere ciò in cima alle cause scatenanti del gelo è il 23% degli intervistati”. Gli studenti, però dimenticano o non sanno che la gestione dei riscaldamenti è degli EE.LL. Non sorprende questo ritorno alla normalità dopo l’evento pandemico. Scrivevo” La pandemia aveva costretto giornali, opinionisti ad interessarsi della scuola. Si parlava della necessità di riprendere la formazione. In realtà i motivi erano altri, legati alle difficoltà dei genitori di conciliare il lavoro con la custodia dei figli. Occorreva ovviamente presentarsi con motivazioni più nobili.

Dopo quel periodo eccezionale intorno alla scuola è tornata la bonaccia. In altri termini l’istituzione ha subito un processo di rimozione dei suoi problemi. Ogni soluzione richiede risorse e la conditio sine qua non della consapevolezza della sua reale priorità. Alcuni esempi confermano che quest’ultima è assente. Le classi pollaio sono state rimosse e ridotte a un fattore tecnico- legislativo ( solo quelle che sforano i parametri del D.P.R. 81/09 sono tali) e comunque il fenomeno, si diceva, sarebbe stato superato con il decremento demografico. La legge di Bilancio (taglio dle pesonale docente), purtroppo smentisce quanti vedevano nell’inverno demografico la soluzione alla presenza delle classi sovraffollate. Nessuno più aria di sistemi di ventilazione e di ricambio dell’aria. La motivazione è semplice: il loro eccessivo costo! Convince, invece maggiormente l’affermazione del 23% degli intervistati che rileva il prolungamento di un provvedimento messo in atto durante la pandemia: le finestre aperte!

Esiste la soluzione estrema

Nei prossimi giorni è previsto un calo significativo delle temperature, rischiando di far peggiorare la situazione. Se questo dovesse accadere, poco prima di Natale scrivevo“L. Razzano cura un’interessante e autorevole rubrica all’interno dell’inserto “Azienda scuola” (ItaliaOggi). I suoi interventi sono sempre supportati da riferimenti normativi, sentenze e pronunciamenti. Difficilmente è interpretarli come opinioni. Questa settimana (Italiaoggi 24 dicembre) interviene sull’argomento. La sicurezza e la salute dei lavoratori sono regolati e normati (D.M 81/2008, sentenza Corte di cassazione…). Da qui scrive che il Dirigente scolastico (responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori) , in assenza di un intervento degli EE.LL., può esercitare il potere di sospendere le attività didattiche per ragioni di forza maggiore. Decisione estrema, ma non contra legem secondo L. Razzano. Articolo da leggere e tenere in archivio.”

