Riforma calendario scolastico. L’errore di guardare “l’albero, ma non la foresta”

Riforma calendario scolastico. L’Emilia-Romagna propone un cambiamento alla francese

Riforma calendario scolastico. La Regione Emilia-Romagna prova a superare il modello contadino sul quale si è retto il sistema scolastico. Si guarda soprattutto al modello francese. In concreto: inizio primi di settembre, una pausa settimanale a febbraio e conclusione dell’anno scolastico a fine giugno. Ovviamente sono salve le tradizional vacanza di Natale e Pasqua.

Ovviamente l’iniziativa è ben accolta dai genitori, meno da parte della scuola. Ha dichiarato il segretaio Flc-Cgil di Piacenza G. Zavattoni:”È impensabile che una riforma di tale impatto sociale ed economico venga anche solo ipotizzata senza un dialogo preventivo e approfondito con le parti sociali e con chi la scuola la vive e la fa funzionare ogni giorno. Non è una questione che riguarda solo il personale scolastico, ma l’intera comunità: parliamo di modificare i tempi di vita e di lavoro di migliaia di famiglie, con ricadute dirette su servizi essenziali come i trasporti e le mense”

Una proposta che non tiene conto della foresta

Consideriamo poco praticabile la proposta. La modfica del calenfario scolastico necessita di una rivisitazione sistemica che riguarda l’organizzazione dell’anno sociale, una diversa pianificazione delle ferie da parte del mondo produttivo…

Prima di tutto le famiglie d’accordo con l’idea di revisione si troverebbero a dover gestire la settimana di febbraio, tranne quelle che potranno organizzare la settimana bianca. Ci sono già degli albergatori che hanno espresso il loro disaccordo, in quanto verrebbero penalizzate le vacanze dei primi giorni di settembre. Come dichiarato da G. Zavattoni gli edifici scolastici non sono adeguati a gestire le probabili roventi ultime settimane di giugno.

Quindi probabilmente anche per il prossimo anno non cambierà nulla.

Sicuramente il cambiamento climatico ormai irreversibile costringerà i decisori a ripensare in modo sistemico la questione.

