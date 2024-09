Ritardo pagamento Tfs. Gli interessi persi dal lavoratore

Ritardo pagamento Tfs. Un articolo presenta la cifra risparmiata dall’amminisrazione e gli interessi persi su un diritto del lavoratore.

Ritardo pagamento Tfs. La criticità degli interessi persi dal alvoratore

Ritardo pagamento Tfs- Diverse volte abbiamo trattato la situzione paradossale, di un ritardo nel pagamento di una cifra dovuta al lavoratore. Abbiamo ragionato sul no della ragioneria, sul problema del debito, sull’efficacia delle petizioni … Tirando la somma: nulla di fatto! Difficile ipotizzare un diverso scenario con la spada di Damocle rappresentata dal debito pubblico.

Un contributo di M. Battaglia (Pamagazine.it) quantifica il risparmio per l’Amministrazione. Rispetto agli anni 2022 e 2023, l’autore è convinto che il numero dei pensionati non varierà Quindi “considerando anche i vari meccanismi di ritardato pagamento, dovrebbero essere erogati in Tfr/Tfs circa 9,2 miliardi di euro lordi. Sì, lordi, perché il 20% di quella cifra rimane comunque nelle casse del Tesoro, perché trattenuta in tasse. I miliardi effettivamente erogati, quindi, sono circa 7,4. Molti di più, però, sono quelli trattenuti in stand by. Dato che, come abbiamo abbondantemente ribadito, se tutto il Tfr/Tfs, venisse pagato entro due mesi a chi è andato in pensione di vecchiaia e a chi ha scelto il pensionamento anticipato, come avviene per tutti i dipendenti privati, quelle cifre andrebbero moltiplicate per tre, perché, come già detto, circa tre sono gli anni di ritardo medio” Conclude M. Battaglia che i lavoratori sono penalizzati annualmente sugli interessi di un miliardo.

Il contributo è più articolato della sintesi. Quindi necessaria la lettura completa. Ne vale la pensa.

