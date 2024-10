Save the Children e legge di Bilancio. L’associazione chiede un ripensamento sulle decisioni

Save the Children e legge di Bilancio. L’associazione richiede uno sganciamento dell’istruzione dalla spending review.

Save the Children e legge di Bilancio. La richiesta dell’associazione

Save the Children e Legge di Bilancio. Il contributo di ieri metteva in evidenza il taglio sugli organici contenuti nella legge di Bilancio 2025. Inevitabile decisione (forse) considerata la particolare situazione della nostra finanza pubblica (Debito e deficit fuori controllo) e gli impegni persi per i prossimi sette anni per avvicinarsi ai parametri di Maastricht (risalgono a trent’anni fa). Il taglio di 566o docenti è favorito dal calo demografico. Si poteva decidere diversamente? Certamente! Ad esempio riducendo la iattura pedagogica delle classi pollaio. Difficile, però ipotizzare una tale soluzione da una compagine governativa che nel 2008-2009 ha votato a favore della Riforma Gelmini.

Chi lavora in aula conosce gli effetti negativi di un numero eccessivo di alunni per classe sugli apprendimenti e anche sugli abbandoni. Difficilissimo, infatti seguire ogni alunno nel suo processo di apprendimento. Da sempre Il filosofo U. Galimberti è contrario alle classi pollaio, in quanto impediscono una relazione educativa tra il docente el’alunno.

Fatta questa ampia premessa, Save the Children, organizzazione che conosce benissimo il disastro educativo che vivono i ragazzi, chiede che “Le spese per l’istruzione dovrebbero essere escluse dalla spending review… sottolineando che al contrario è necessario investire in un’offerta educativa di qualità, potenziando le risorse per contrastare le profonde disuguaglianze educative e i divari territoriali che caratterizzano il Paese e continuano a penalizzare studentesse e studenti più vulnerabili o che vivono in contesti più deprivati…In questo quadro, appare dunque necessario investire per potenziare l’offerta scolastica, in particolare nei territori più deprivati, e un disinvestimento sul personale scolastico rappresenterebbe una battuta d’arresto anche rispetto agli anni precedenti. Una riduzione delle risorse e del personale rischia infatti di allontanare la possibilità di garantire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, che non lasci indietro nessuno”

Tutto questo porta (anche) al superamento delle classi pollaio.

