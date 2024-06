Scena muta all’esame. La risposta del Ministro e di Elena Donazzan

Scena muta all’esame. La vicenda coinvolge anche i politici. In primis il Ministro e l’Assessore regionale uscente del Veneto Elena Donazzan.

Scena muta all’esame. L’azione del Ministro non sorprende

Scena muta all’esame. Il comportamento delle tre studentesse intercettato e ampliato dai massmedia non poteva lasciare indifferente la politica. Le prime reazioni (ovvie) sono state quelle del Ministro Valdicara e dell’Assessore uscente E. Donazzan. Qualche perplessità sull’azione del Ministro, che probabilmente per il suo ruolo istituzionale non poteva fare di più. Ha dichiarato: “Le strutture verificheranno se ci sono stati errori o abusi da parte dei commissari” Parole fredde e istituzionali che non lasciano trapelare alcun sostegno e solidarietà verso i professori. E questo sicuramente non avvicina il Ministero e i suoi dipendenti.

Interessante la dichiarazione di Elena Donazzan

Pienamente condivisibili, invece le parole dell’Assessore uscente del Veneto Elena Donazzan. Senza se e senza ma si schiera dalla parte dei professori. Probabilmente il fatto di dover lasciare l’incarico ha favorito la seguente dichiarazione, evidenziando tra l’altro una discrepanza tra il comportamento e il voto finale: Questa disobbedienza va punita, perché è una provocazione e una mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica: così facendo dimostrano di non essere realmente mature… Se molti degli studenti della classe hanno preso un brutto voto nella versione di greco vuol dire che non hanno studiato o che non sono stati preparati abbastanza bene e non hanno raggiunti i livelli sufficienti previsti. Potrà anche esserci stato un problema a livello di docenza, ma quando si entra nel mondo degli adulti si viene valutati anche sul fronte comportamentale, e questo lo definisco un atto di disobbedienza molto grave», …Promosse anche facendo scena muta all’orale? Evidentemente avevano fatto bene i loro conti, il che vuol dire che non hanno neanche il coraggio di rischiare”

Breve riflessione

Difficile esprimere una valutazione oggettiva sulla vicenda. Chi ha ragione o torto? Quasi sicuramente, però le ragazze potevano scegliere un’altra forma, che non lasciasse troppe tracce sulla valutazione finale. Fra qualche anno quando ovviamente i fari dei media si saranno spenti sulla loro vicenda, avranno un CV “sporcato” da questa vicenda. Difficile, ma non impossibile che la loro valutazione sarà valutata positivamente. Spero di sbagliarmi, ma il mondo reale, quello fuori dalla bolla scolastica, ha altri parametri di valutazione. Diffcilmente la loro disobbedienza civile troverà una sponda. Come sempre i fatti emetteranno il verdetto. Ce ne accorgeremo?

