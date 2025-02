“Scrittura e scuola”. Con l’uso dell’IA a rischio l’interiorità della persona

“Scrittura e scuola”. La lingua espressione dell’umano che è in noi. Il rischio del suo tramonto con l’IA

“Scrittura e scuola”. Un articolo che fa riflettere

“Scrittura e scuola”. Il virgolettato è d’obbligo, in quanto è il titolo di articolo apparso su Il Secolo XIX. Il contributo di Raffaella Romagnolo (leggibile da qualunque rassegna stampa) ha un taglio speciale: scritto da un insegnante, appassionata di scrittura. Quest’ultima da sempre, esprime parte dell’interiortà dell’uomo. La scrittura però, al pari del messaggio orale e di quello corporeo, non riesce ad esprimere completamente ed esattamente l’umano che è in noi. Il suo disvelamento è sempre accompagnato dal velamento. In questo continuo gioco di manifestazione incompleta dell’umano risiede il nostro mistero e probabilmente la passione del racconto ne è la conseguenza.

Ora tutto questo rischia di essere rimosso, grazie all’uso sempre più frequente dell’IA. Al momento non riesce a sostituirsi completamente alla persona, in quanto pensata e “costruita” per esprimere la superficie del nostro vivere, costituita da aspetti che esaltano l’oggettività, (racconto, descrizione, tesina, tesi…). Le emozioni, i sentimenti appartengono ancora alla persona. Ma per quanto tempo ancora? Come spiega Digitech.news “L’AI si sviluppa su tre livelli. Il primo è quello della Artificial Narrow Intelligence che si concentra su un compito solo e quindi è limitato; il secondo è quello della Artificial General Intelligence, che riesce a comprendere e svolgere numerosi compiti arrivando quasi al pari dell’uomo; l’ultimo livello invece è il più ambizioso, è quello della Artificial Super Intelligence, cioè un’intelligenza superiore a quella umana. Attualmente siamo giusto al primo livello di intelligenza artificiale”.

La docente teme un futuro dove l’uomo sarà sostituito dalle macchine ( Post-umanesimo), ovvia conseguenza di una perdita della sua centralità, iniziata da Galileo e oggi completata dal transumanesimo. Il suo appello è dettato da quella postura esistenziale che considera la scrittura come passione. Scrive, infatti: “Insegnare mi piace, vorrei continuare a farlo, non mi rassegno all’idea che la passione per la scrittura la insegni Tik Tok“

Post Views: 335