Scuola e contratto. L’altra verità del sindacato Flc-Cgil

Scuola e contratto. Report sulle verità contrastanti

Scuola e contratto. Il governo e il sindacato Cgil ovviamente presentano rispettivamente la loro verità. Coerentemente con il proprio ruolo ognuno presenta la propria verità. Il Ministro Valditara rimarca con toni trionfalistici la sua azione, evidenziando i risultati positivi conseguiti. A supporto della sua convizione propone le seguenti percentuali. Parte dal 2020, anno di conclusione del primo contratto, dopo la lunga vancanza contrattuale avviata nel 2009 dal Governo Berlusconi. Il Governo Conte ha incrementato (espressione impropria se riportiamo i compensi con l’inflazione reale) del 3,48%. Il Ministro Valditara evidenzia che la stagione degli aumenti ha raggiunto il valore del 4,5% (2023) che sarà superato con il prossimo rinnovo contrattuale (5.8%) . Dal suo punto di vista G. Valditara rammenta un l’ulteriore incremento (17%) dovuto al taglio del cuneo fiscale.

Fin qui la verità governativa. Sul sito della Flc-Cgil promotrice degli ultimi scioperi, è pubblico un articolo che nel titolo sintetizza efficamente il suo contenuto ” Le falsità della propaganda politica e commerciale sugli aumenti spettanti a docenti e Ata””

Il sindacato sceglie la strada dei numeri e delle percentuali per sostenere la propria posizione. Si legge che a fronte di un inflazione reale del 18% equivalente a 400€ , il governo si ferma a 140 €. La cifra corrisponde al 6% ( solo 1/3). Interessante la disanima che parte dall’annuncio di aumenti 300€ di aumento da gennaio e di arretrati di 3000€ , “i 300 euro di aumento non sarebbero altro che la somma degli effetti di un contratto (2022/24) di cui ancora non sono state avviate neanche le trattative con quelli di un successivo contratto ancora di là a venire (2025/27) e che non potrà essere definito se prima non si chiude il precedente. Omettendo inoltre di ricordare che circa la metà degli aumenti previsti per il contratto 2022/24 (70 euro) è già in busta paga perché elargita unilateralmente dal governo lo scorso dicembre 2023 con il famoso “pacco” di natale e che questo aumento è ben al di sotto all’inflazione come sopra illustrato. Infine gli arretrati non sarebbero altro che la somma degli aumenti futuribili, tutti da concretizzare e quantificare, tra i due contratti sopra indicati entrambi ancora completamente da definire“.

La necessità di superare lo strumento dello sciopero

Queste le versioni. Se il sindacato intende conseguire gli obiettivi prefissati non potrà insistere sullo strumento dello sciopero. Occorre registrare oggettivamente che le basse adesioni hanno inviato un chiaro segnale alla parte sociale. Insistere sulla mobilitazione significa supportare il governo che all’indomani dell’ultimo sciopero dichiarava che il mondo della scuola sostiene le politiche governative. Difficile individuare forme alternative di protesta che convincano la categoria a uscire dal suo stato di indifferenza. Non sono convinto che gli insegnanti siano del tutto insensibili alla loro condizione salariale. Semplicemente non credono più nello strumento dello sciopero. Sarà compito del sindacato proporre ai lavoratori una diversa forma di lotta che li convinca.

