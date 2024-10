Scuola e permanenza al lavoro fino a 70 anni, l’ipotesi di tutoraggio poco praticabile

Scuola e permanenza al lavoro fino a 70 anni. La novità deve essere ora definita per la scuola. L’ipotesi di un utilizzo a latere dell’insegnanmento non è sostenibile

Scuola e permanenza al lavoro fino a 7o.

Scuola e permanenza al lavoro fino a 70 anni. La piccola modifica (riguarda tutto il pubblico impiego) alla Riforma Fornero è l’unica in un quadro di sostanziale conferma delle uscite dal mondo del lavoro. Il riferimento è al mantenimento delle flessibilità in uscita, declinate nell’ Ape sociale, Opzione donna, e quota 103. Restano i limiti contributivi per gli uomini (42 e 10 mesi) e per le donne (41 e 10 mesi). Resta il limite dei 67 anni con i requisiti contributivi (pensione di vecchiaia). L’uscita però non è automatica. Il lavoratore può decidere di rimanere altri tre anni. Innegabili i vantaggi per lo Stato. La misura però comporta uno stipendio maggiorato, in quanto non verrebbero sottratte da esso le quote contributive per la pensione. Inevitabile conseguenza di un profilo pensionistico fermo ai limiti imposti dalla Legge Fornero.

L’ipotesi dell’utilizzo a latere dell’insegnamento poco praticabile

Ora se la novità sarà approvata occorrerà capire quale ruolo coprirà il docente che avrà deciso di rimanere in servizio. Avanza l’ipotesi (Fonte Il Sole24ore e ripresa da Orizzontescuola) che egli potrà essere utilizzato per funzioni di tutoraggio ai nuovi docenti. L’idea non è nuova. Gira da diverso tempo all’interno di una riflessione su una diversa articolazione della funzione docente che superi la modalità del lavoro aggiuntivo.

Ora che l’ipotesi possa essere presa in considerazione per chi intende ritardare l’uscita dal lavoro. è uguale a zero. Il motivo è economico. Occorrebbe assumere o quanto meno pagare un supplente per ricoprire il vuoto lasciato dal docente quasi pensionato. Impegno finanziario doppio (due stipendi) per l’Amministrazione. Quale sarà la conclusione maggiormente probabile: l’insegnante non abbandonerà la classe! I prossimi mesi, comunque dipaneranno ogni dubbio!

