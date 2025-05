Scuola e pubblicazione foto minori. Il recente intervento del Garante chiarisce la questione

Scuola e pubblicazione foto minori. Il recente intervento del Garante fa chiarezza sulla questione

Scuola e pubblicazione foto minori. L’intervento del Garante chiarisce la questione

Scuola e pubblicazione foto minori. Partiamo da una recente vicenda resa nota dall’autorevole portale gdprscuola.it: Il Garante ” ha irrogato una sanzione di 2.000 euro, all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA), per aver pubblicato un video di una classe su YouTube senza aver ottenuto il consenso di tutti i genitori. La vicenda è nata dalla segnalazione di una madre, il cui figlio compariva nel video. La scuola si è difesa sostenendo che lo studente, dichiarando di avere più di 14 anni, aveva dato il suo consenso e che il video aveva finalità didattiche”.

Ora quest’ultimo aspetto non è stato regolamentato da un’apposita legge. Le scuole possono cautelarsi, chiedendo esplicitamente il consenso a chi esercita la responsabilità genitoriale. Quello espresso dal minore quattordicenne, non ha alcuna valenza giuridica. L’autorizzazione dei genitori rappresenta, dunque la base legittima appropriata (Gruppo di lavoro Articolo 29 Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679).

In conclusione le scuole quali comportamenti devono adottare? Se si intende pubblicare il materiale video, occorre depotenziare il materiale riducendo la visibilità dei soggetti (presi di profilo, di spalle, in secondo e terzo piano…). Qualcuno adotta la soluzione di pixellare i volti, nasconderli con faccine o sfumarli. Il criterio che si segue con queste soluzioni è il mettere in evidenza il progetto coerente con il Ptof che non necessita della chiara visibilità degli alunni/studenti. Difficile, quindi proporre soluzioni certe. Ogni situazione è caratterizzata da molti fattori che possono giocare contro la scuola. Quindi meglio essere prudenti.

Post Views: 191