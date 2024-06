Scuola e Ramadan. Valditara ribadisce la sua posizione

Scuola e Ramadan. Coerentemente il Ministro Valditara ribadisce la sua posizione.

Scuola e Ramadan. Il Ministro conferma la sua linea

Scuola e Ramadan. Dopo la nota vicenda della Scuola di Pioltello, Il Ministro conferma la sua volontà di nazionalizzare il calendario scolastico. A livello centrale saranno previste solo le feste di Natale e Pasqua. Nulla di nuovo è già così da sempre. Infatti, è suffiente leggere le decisioni degli anni scorsi per avere la conferma.

Comunque A margine della XXIII edizione di ‘Salute Direzione Nord’ a Palazzo Lombardia a Milano Valditara ha dichiarato: “A livello nazionale non pensiamo affatto di inserire nuove festività. Le festività sono quelle stabilite dal calendario nazionale, il resto non è interesse dello Stato”.

Al momento siamo di fronte all’ennessimo annuncio. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e cosa decideranno le scuole autonome. Nuove avvisaglie di uno scontro tra il Ministero e le scuole?

