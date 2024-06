Sinner, Tamberi e gli atleti. La grande lezione di vita

Sinner, Tamberi e gli atleti. Cosa c’è dietro un successo (comunque)? La risposta è semplice, ma complicata per molti.

Sinner, Tamberi e gli atleti. Il segreto del loro successo

Sinner, Tamberi e gli atleti. Nel nostro attuale contesto caratterizzato dalle passioni tristi e dalla contrazione del nostro orizzonte esistenziale nel solo presente, il loro essere rappresenta uno strappo. La loro iperesposizione mediatica denota che abbiamo bisogno di figure alte che ci indichino una diversa prospettiva, rispetto al “facilismo” odierno, alle furbe scorciatoie che bypassano momentaneamente la complessità dell’esistere.

Nella sua rubrica quotidiana “Il Caffe” (Corriere della Sera) ha ben compreso cosa unisce Sinner e Tamberi. Apparentemente non sembra esserci alcuna relazione, visti i caratteri diametralmente opposti. Il tennista incarna la razionalità applicata alla preparazione, l’altista invece la sgregolatezza, l’esibizionismo fisico ed emotivo, il desiderio di stupire con qualche trovata (le molle in una scarpa).

In realtà entrambi, come scrive M. Gramellini esprimono “una serietà di fondo…dedizione al lavoro duro senza il quale, lo ha appena ricordato Federer, non può fiorire nessun talento”.

Medesima considerazione può espressa per l’atleta Nadia Battocletti, vincitrice dei 5.000 e 10.000 m. donne. Si presenta infatti così: “L’impegno universitario copre quasi tutta la mia giornata. Dalle 8,30 fino alla 19,30. Mi alleno al mattino presto alle 6,30 e la sera, sempre sotto lo sguardo attento di papà che mi segue in bicicletta”

L’importante insegnamento pedagogico

L’elenco non finisce qui. Dietro ogni altleta ci sono ore ed ore di preparazione che comportano sottrazione di tempo ad altre attività. Spesso l’allenamento richiede la ripetizione minuziosa di movimenti, di coordinamenti, l’apprendimento di tecniche e tanto altro ancora. Dietro un successo (qualunque e comunque) c’è tanto sudore, fatica e anche momenti di buio (V. Matteo Berrettini) prodotti da infortuni. In cima si arriva dopo aver sperimentato questi e altri momenti, a meno che non si voglia arrivare in elicottero. Possibile, ma la vita prima o dopo si presenta con la sua durezza e complessità.