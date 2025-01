Smartphone e bambini. La riduzione del gioco libero

Smartphone e bambini. Molte conseguenze sono note. La perdita del gioco libero è il tema evidenziato da J. Haidt (La Generazione ansiosa 2024)

Smartphone e bambini. J. Haidt ha pubblicato un bestseller che ha fatto molto discutere. Pubblicato In Italia a settembre ha subito avuto il sostegmo dai cosidetti proibizionisti ( niente smartphone ai bambini e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado). Ha ricevuto invece critiche dai possibilisti (uso educativo del dispositivo). La tesi sostenuta da J. Haidt (psicologo e scrittore) è anticipata dal sottotitolo al volume “Come i social hanno rovinato i nostri figli“. Non condivido l’ idea di fondo. Ho scritto i motivi del mio disaccordo in un artiicolo di qualche settimana fa.

Comunque il lavoro di J. Haidt va letto e riletto più volte per comprenderlo meglio. Pur presentandosi con una scrittura non eccessivamente tecnica, la tematica affrontata richiede più passaggi.

Entriamo nel dettaglio. L’uso compulsivo dello smartphone comporta la riduzione della socialità, dei tempi di attenzione e di riposo notturno. Sono effetti citati da J. Haidt (cap.5). Nulla di nuovo. Interessante, invece la trattazione sulla perdita del gioco libero da parte dei bambini. I giardini, i parchi sono vuoti (quasi). La situazione, secondo J. Haidt, è il risultato della paura che caratterizza la nostra società (fobocrazia), restituendo un contesto carico di nubi nere (passioni tristi). Quando queste producono la pioggia, bagna i vestiti delle persone (l’esistenza), assumendo le sembianze dell’insicurezza prima fisica, poi emotiva ed ora psichica. Gli effetti sono il confinamento dei bambini nelle loro camerette con l’inevitabile riduzione della possibilità di giocare liberamente nei cortili condominiali o nei giardini vicino casa.

Per il bambino il gioco costituisce una palestra di vita, dove impara a risolvere situazioni problematiche (strategie e possibili soluzioni), le relazioni con i compagni e a prendere rapide decisioni. L’elenco prevede anche la misurata gestione del successo, gli effetti del fallimento… Senza dimenticare che tutto passa attraverso il suo corpo che apprende a muoversi e a correre tra opportunità e rischi. Secondo J. Haidt quando il bambino gioca liberamente “accende” nel cervello un sistema comportamentale (definito dallo psicologo-scrittore «modalità di scoperta») preposto a gestire le opportunità.

In conclusione, per i genitori lo smartphone rappresenta un palliativo per rendere meno noioso il resto della giornata dei figli usciti da scuola (pare d’accordo anche J. Haidt). Il dispositivo, però rappresenta la soluzione e non il problema per i genitori. A risolvere la situazione dovrà pensarci la scuola.

