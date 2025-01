Smartphone e dipendenza infantile. Coinvolti i piccolissimi

Smartphone e dipendenza infantile. Situazione confermata da giocoresponsabile.info. Conivolti sempre maggiormente i piccolissimi

Smartphone e dipendenza infantile. L’asticella-età si abbassa

Smartphone e dipendenza infantile. La quotidianità ci restituisce la situazione di un coinvolgimento sempre maggiore dei bambini. Non solo. L’età di esposizione allo schemo si abbassa. Il sito giocoresponsabile.info realizzato da un associazione no-profi conferma lo scenario, supportato da percentuali preoccupanti che non lasciano dubbi sulle responsabilità genitoriali. Si legge infatti ” L’utilizzo autonomo di dispositivi digitali tra i bambini varia significativamente a seconda della fascia d’età. Nella fascia 0-2 anni, circa il 26% dei genitori permette ai propri figli di utilizzare tali dispositivi senza supervisione. Questo dato cresce drasticamente nella fascia 3-5 anni, raggiungendo il 62%. Quando i bambini entrano nella fascia 6-10 anni, l’uso autonomo arriva all’82%”.

Purtroppo la situazione non migliora nella fascia 11-17 anni “oltre il 95% degli adolescenti utilizza regolarmente uno smartphone, con molti di loro che lo mantengono acceso 24 ore su 24, sottolineando l’importanza di questi dispositivi nella loro vita quotidiana”

Il futuro dipende anche dalle scelte del presente

Il riferimento principale è la generazione Alpha (nati tra il 2010 e il 2014). L’anno appena iniziato, rappresenta l’inizio di una nuova generazione definita Beta. Qualche giorno fa un contributo pubblicato su questo blog anticipava il profilo (2040) di questo nuovo gruppo generazionale. Non c’è dubbio: sarà maggiormente immerso nella realtà virtuale, complicando ulteriormente (forse) il lavoro della scuola.

Il 2040 è ancora molto lontano. Quindi difficile prevedere la società e i ragazzi di questo prossimo domani. L’impossibilità di ogni anticipazione però non deve giustificare l’attendismo, che rimanda alla passività. Il futuro dipenderà anche dalle scelte di oggi . E purtroppo le percentuali presentate dal suddetto sito non incoraggiano all’ottimismo.

